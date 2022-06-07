На перенос парома из Артбухты в район вокзала нужно 5 млрд рублей

Планы по изменению маршрута паромной линии Северная – Артбухта были озвучены губернатором Севастополя на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике с участием представителей органов государственной власти Севастополя на тему «Актуальные инфраструктурные вопросы развития города» в рамках дней субъекта.

Планы по изменению маршрута паромной линии Северная – Артбухта были озвучены губернатором Севастополя на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике с участием представителей органов государственной власти Севастополя на тему «Актуальные инфраструктурные вопросы развития города» в рамках дней субъекта.

Городские власти надеются, что этот проект будет включен в госпрограмму развития Крымского полуострова.

«Проект соединит центр Севастополя и паромным сообщением, и катерным с северной стороной. Но здесь также приходят суда и поезда, здесь есть причальные площади, то есть может быть универсальный транспортно-пересадочный узел. Такая же история повторяется на площади Захарова на Северной стороне. Очень важно в перспективе будет строительство двух таких комплексов с реконструкцией двух этих общественных пространств. Предварительно стоимость этих проектов составляет 5 млрд рублей», — сообщил губернатор Михаил Развожаев, презентуя проект на заседании.

По его словам, Артбухту будут благоустраивать, поэтому паромный причал перенесут в Южную бухту.

В 2022-2023 годах намечено провести архитектурный конкурс, разработать проект и выделить землю, на составление проектно-сметной документации отводится еще два года, завершить строительство запланировано в 2026 году.