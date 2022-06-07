Две новые книги о подводниках

Вышли в свет книги члена Союза писателей России, ветерана-подводника ВМФ РФ Владимира Бойко и «Подводная лодка С-178. 40 лет спустя».

Вышли в свет книги члена Союза писателей России, ветерана-подводника ВМФ РФ Владимира Бойко и «Подводная лодка С-178. 40 лет спустя».

Книга «Погибли при исполнении…» создана для увековечивания памяти погибших выпускников Севастопольского ВВМИУ, которые до конца оставались верными присяге и отдали жизнь при выполнении воинского долга. Впервые приведен наиболее полный список погибших при исполнении служебных обязанностей в относительно мирное для Отечества время выпускников СВВМИУ.

В данный труд включен и значительный по объему мемуарно-художественный и иллюстративный материал по подводным лодкам, на которых погибли выпускники севастопольского училища.

Книга «Подводная лодка С-178. 40 лет спустя» посвящена замалчиваемой и почти забытой катастрофе подводной лодки С-178 Тихоокеанского флота произошедшей 21 октября 1981 года, вызывающая и сегодня много вопросов. Особое место в книге занимает подвиг командира БЧ-5 Валерия Зыбина (выпускника Севастопольского ВВМИУ 1975 года) и СПК Сергея Кубынина, и хранимая в сердцах, оставшихся в живых подводников С-178, память о погибших товарищах.

В книге использованы уникальные архивные документы и материалы, до настоящего времени недоступные читателям.