Вышел в свет новый том «Животные» Красной книги Российской Федерации

Издание включает более тысячи страниц, а также полтысячи очерков и более 450 карт-мест обитания. Редких животных Крымские ученые работали над материалами о насекомых, рептилиях, птицах и млекопитающих.

Издание включает более тысячи страниц, а также полтысячи очерков и более 450 карт-мест обитания. Редких животных Крымские ученые работали над материалами о насекомых, рептилиях, птицах и млекопитающих.

Красная книга РФ является официальным документом, содержащим свод сведений о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих и произрастающих на территории страны, а также свод необходимых мер по их охране и восстановлению. Объекты животного и растительного мира, занесённые в Красную книгу России, подлежат особой охране.

Каждому из видов посвящен отдельный очерк, в котором собрана максимально полная информация о распространении, особенностях экологии, динамике численности.

В книге как и в предыдущих изданиях сохранены шесть категорий статуса редкости объектов животного мира. Это обеспечивает преемственность и возможность проводить сравнение за прошедший период от вероятно исчезнувших, находящиеся под угрозой исчезновения, сокращающиеся в численности, редких, неопределенных по статусу до восстанавливающихся.

Над книгой работали ученые-зоологи, сотрудники научно-исследовательских институтов, музеев, зоопарков, 14 художников-анималистов и команда специалистов-картографов. Среди авторов очерков сотрудники отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской биостанции (филиала ФИЦ ИнБЮМ) старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Михаил Бескаравайный, ведущий научный сотрудник, канд.биол.наук Юрий Будашкин, научный сотрудник, канд.биол. наук А.Иваницкий, научный сотрудник О. Кукушкин и старший научный сотрудник, канд. биол. наук А.Фатерыга.

Ученые Карадагской биостанции работали над материалами о насекомых, рептилиях, птицах и млекопитающих.

— Издание Красной книги РФ осуществляется не реже одного раза в десять лет. Подошел срок и группа ученых выполнила свою работу. Над подготовкой текстов и анализом группа составителей работала последние два года. Необходимо было учесть и территориальные изменения, которые произошли в связи с присоединением Крыма к России, - рассказывает автор очерков о птицах, ученый-орнитолог Михаил Бескаравайный.

По его словам, исчезнувших животных в книге не зафиксировано, хотя новые виды в издание были включены.

— Несколько новых видов, в том числе и обитающих в Крыму, были внесены в реестр. Например, горлица обыкновенная, раньше она была обычной, но последние годы ее численность значительно упала. Так что пришлось взять ее под охрану, — заметил ученый.

В начале апреля Севприроднадзор заявил о начале работ по мониторингу объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Севастополя, в том числе мониторинга мест их обитания. Будем с надеждой ожидать результатов.