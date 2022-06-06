Воссоздают иллюминацию в духе СССР

Реставрация праздничных световых консолей советского периода помогает сохранить дух и историю Севастополя, разнообразить стиль и придать шарм вечерним улицам, считают в Горсвете и украшают город иллюминацией.

Реставрация праздничных световых консолей советского периода помогает сохранить дух и историю Севастополя, разнообразить стиль и придать шарм вечерним улицам, считают в Горсвете и украшают город иллюминацией.

Все началось с обращения в ГБУ «Горсвет» неравнодушных общественников Маргариты Романюты и Степана Самошина с просьбой отреставрировать праздничную консоль «Гвоздика» на ул.Гоголя, состоящую из цветных лампочек.

Идея активистов сотрудникам Горсвета пришлась по душе. Срочно были организованы не только реставрационные работы советской консоли, но и началась работа по воссозданию аналогичных консолей, но уже с использованием современных материалов.

Все детали старой световой консоли «Гвоздика» были максимально сохранены: заменили только электроматериалы, которые со временем вышли из строя.

Дальше — больше. К празднованию Дня Победы на основе единственного аутентичного образца были созданы семь современных копий консоли «Гвоздика», а также восемь копий консоли «Колосок», которая располагалась на опоре на пр.Генерала Острякова возле дома №15. О ней сотрудникам Горсвета рассказал местный житель.

К майским праздникам были установлены восемь новых светодиодных перетяжек: четыре — с изображением вечного огня, и столько же с изображением Красной Звезды Героя. Все восстановленные и новые светодиодные консоли украсили улицу Гоголя.

В планах Горсвета заняться восстановлением световых опор на ул.Рабочая. Кроме того севастопольцы просят вернуть к жизни уникальные советские световые конструкции «Аэрофлот». Эта консоль размещена на ул.Яна Гамарника, и «Весна» — установлена на жилом доме по ул.Матвея Воронина.

К сожалению, заняться их восстановление пока не удается, поскольку в ГБУ «Горсвет» нет сведений о владельце вышеуказанного имущества, но работа продолжается.