В СевГУ займутся обратным инжинирингом

Студенты Политехнического института Севастопольского государственного университета полностью восстановили сломанную деталь медицинского тренажера, улучшив ее эргономику.

Работа выполнялась по заказу уфимского предприятия «ТитанМедТех» в рамках проектного интенсива «Проектика» «Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035».

— Мы использовали метод обратного инжиниринга. Деталь (ручка) было полностью сломана. Мы ее отсканировали, восстановили при помощи создания 3D-модели, а потом доработали, чтобы избежать поломок в будущем, — рассказал участник проекта студент третьего курса кафедры «Приборные системы и автоматизация технологических процессов» Егор Патраков.

Речь идет об операционной ручке тренажера для проведения лапароскопических хирургических операций.

— Мы опросили студентов-медиков и улучшили эргономику ручки исходя из их пожеланий. Кроме того сделали более надежным зажим для медицинских инструментов. Студентам стало проще учиться, они теперь могут проводить операцию дольше. Я надеюсь, что мы возможно спасли жизнь одному из их будущих пациентов, — говоритЕ.Патраков.

Над проектом в течение года работали семоро студентов второго и третьего курса Политехнического института. Они подготовили технологическую конструкторскую документацию, которая позволит запустить деталь в серийное производство, просчитали экономическую модель, которая сделает производство более выгодным в современных реалиях.

Ответ на санкции

В этом году на направлении обучения «Стандартизация и метрология» откроется новый профиль магистратуры «Обратный инжиниринг». Набор в магистратуру — пять бюджетных мест.

«Профиль очень актуален в рамках санкционных событий. В стране есть много деталей, приобретенных за рубежом. Со временем они изнашиваются, их необходимо ремонтировать, поддерживать в рабочем состоянии. Также можно улучшать существующие мировые наработки», — считает доцент Политехнического института СевГУ Алексей Тараховский.

Обратный инжиниринг — это процесс разработки конструкторской документации (КД) на основе исходных данных, полученных в виде готового образца изделия, то есть документация не разрабатывается с нуля, а восстанавливается по образцу путем снятия с него размеров и изучения других его параметров.

В рамках выпускной квалификационной работы магистранты будут готовить реальные детали на оборудовании, которым располагает центр коллективного пользования СевГУ «Инжиниринг и промдизайн».

«В нашем ЦКП есть оптический сканер, он выполняет сканирование и преобразование детали в трехмерную модель, и промеры уже изготовленной детали по ключевым точкам для сравнения электронной модели с реальной. Кроме того — фрезерный пятикоординатный станок и токарный станок с ЧПУ и возможностью применения приводного инструмента, работающего поперек оси вращения детали. А также порядка девяти 3d-принтеров, заточенных под разные задачи», — рассказал А.Тараховский.

В рамках магистратуры планируется сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого и индустриальными партнерами: «13 судоремонтным заводом Черноморского флота» Министерства обороны РФ и КБ «Коммутационной аппаратуры».