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В СевГУ займутся обратным инжинирингом

Студенты Политехнического института Севастопольского государственного университета полностью восстановили сломанную деталь медицинского тренажера, улучшив ее эргономику.

Студенты Политехнического института Севастопольского государственного университета полностью восстановили сломанную деталь медицинского тренажера, улучшив ее эргономику.

Работа выполнялась по заказу уфимского предприятия «ТитанМедТех» в рамках проектного интенсива «Проектика» «Университета Национальной технологической инициативы (НТИ) 2035».

— Мы использовали метод обратного инжиниринга. Деталь (ручка) было полностью сломана. Мы ее отсканировали, восстановили при помощи создания 3D-модели, а потом доработали, чтобы избежать поломок в будущем, — рассказал участник проекта студент третьего курса кафедры «Приборные системы и автоматизация технологических процессов» Егор Патраков.

Речь идет об операционной ручке тренажера для проведения лапароскопических хирургических операций.

— Мы опросили студентов-медиков и улучшили эргономику ручки исходя из их пожеланий. Кроме того сделали более надежным зажим для медицинских инструментов. Студентам стало проще учиться, они теперь могут проводить операцию дольше. Я надеюсь, что мы возможно спасли жизнь одному из их будущих пациентов, — говоритЕ.Патраков.

Над проектом в течение года работали семоро студентов второго и третьего курса Политехнического института. Они подготовили технологическую конструкторскую документацию, которая позволит запустить деталь в серийное производство, просчитали экономическую модель, которая сделает производство более выгодным в современных реалиях.

Ответ на санкции

В этом году на направлении обучения «Стандартизация и метрология» откроется новый профиль магистратуры «Обратный инжиниринг». Набор в магистратуру — пять бюджетных мест.

«Профиль очень актуален в рамках санкционных событий. В стране есть много деталей, приобретенных за рубежом. Со временем они изнашиваются, их необходимо ремонтировать, поддерживать в рабочем состоянии. Также можно улучшать существующие мировые наработки», — считает доцент Политехнического института СевГУ Алексей Тараховский.

Обратный инжиниринг — это процесс разработки конструкторской документации (КД) на основе исходных данных, полученных в виде готового образца изделия, то есть документация не разрабатывается с нуля, а восстанавливается по образцу путем снятия с него размеров и изучения других его параметров.

В рамках выпускной квалификационной работы магистранты будут готовить реальные детали на оборудовании, которым располагает центр коллективного пользования СевГУ «Инжиниринг и промдизайн».

«В нашем ЦКП есть оптический сканер, он выполняет сканирование и преобразование детали в трехмерную модель, и промеры уже изготовленной детали по ключевым точкам для сравнения электронной модели с реальной. Кроме того — фрезерный пятикоординатный станок и токарный станок с ЧПУ и возможностью применения приводного инструмента, работающего поперек оси вращения детали. А также порядка девяти 3d-принтеров, заточенных под разные задачи», — рассказал А.Тараховский.

В рамках магистратуры планируется сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого и индустриальными партнерами: «13 судоремонтным заводом Черноморского флота» Министерства обороны РФ и КБ «Коммутационной аппаратуры».

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