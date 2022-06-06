В Немецкой балке исследуют геориски

В Севастополе проводятся комплексные исследования состояния береговой линии для выработки генеральной концепции защиты наиболее уязвимой прибрежной зоны на Северной стороне.

В Севастополе проводятся комплексные исследования состояния береговой линии для выработки генеральной концепции защиты наиболее уязвимой прибрежной зоны на Северной стороне.

В течение нескольких дней в районе Немецкой балки будет работать экспедиция под руководством старшего научного сотрудника геологического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова, руководителя практик в филиале МГУ в г.Севастополе, а также руководителя разработки генеральной концепции защиты прибрежной полосы Владислава Исаева.

По заданию Сеприроднадзора

По словам В.Исаева, речь идет о многоцелевом комплексном научном проекте, который московские и севастопольские ученые выполняют по заказу правительства Севастополя Севприроднадзора.

— Сегодня мы проводим исследования состояния береговой зоны Севастополя в районе Немецкой балки, совмещая это с учебной и научной практикой двух групп студентов: географического отделения филиала МГУ в г.Севастополе и факультета градостроительства и архитектуры Севастопольского государственного университета, — рассказал руководитель экспедиции.

На выполнение работ правительством Севастополя выделено 66 млн рублей, а их исполнителями, выбранными по конкурсу, стали Севастопольский гидрофизический институт, Институт природно-технических систем, Севастопольский институт океанологии (САГоин), а также географический и геологический факультеты МГУ и его севастопольского филиала.

По словам ученого, к работе привлечены столичные специалисты, которые привезли в Севастополь соответствующее оборудование и инструментарий, позволяющий применить самые современные методы исследования, в том

числе сканирующие лазерные приборы и современные геофизические комплексы.

Расползающиеся геориски

В качестве начальной точки выбрана Немецкая балка, На вопрос «Севастопольской газеты», почему именно она, В.Исаев ответил, что в Немецкой балке продолжают происходить активные обвальные и осыпные процессы, иногда приводящие к человеческим жертвам.

Он напомнил, что недавно в Немецкой балке были попытки создания террасированного склона, печальные последствия чего можно ныне наблюдать.

Разработанный карьер явно заброшен, а отвалы земли, изначально предназначавшиеся для рекультивации, превратились в заросшие сорняками холмы. Словом, территорию откровенно использовали и бросили.

— На наш взгляд, определенный эффект, снижающий геориск на данной территории, достигнут. Однако теперь эти геориски оказались смещены на соседние территории, не затронутые подобным планированием. Таким образом, работа до конца не доведена и спровоцировала разрушение других участков, на которых происходит интенсивное разрушение берега, — пояснил ученый

По его словам, уже теперь наблюдаются трещины, которые пошли по берегу в сторону Качи и в сторону Любимовки.

Дадут научные рекомендации

Он также сообщил, что исследователи располагают предварительной информацией об объеме разграбленного в Немецкой балке природного материала.

— Мы понимаем суть проблемы, но наша задача — найти свидетельства нанесенному ущербу и предложить способы его компенсации, — продолжил он.

Он пояснил, что результатом их работы станет полный функциональный отчет, содержащий результаты инженерно-геологического бурения, исследований в области геодезии, картографии, анализа базовых и полученных данных. В итоге город получит некие научные рекомендации, которые в дальнейшем позволят развивать данную территорию.

Что такое кувалдометр?

На самом деле, это вовсе не анекдот, а реально существующий геофизический прибор, который используется при проведении сейсморазведки.

Его-то и довелось наблюдать корреспондентам при проведении исследований в Немецкой балке.

Вернее, мы застали момент объяснения действия прибора студентам-участникам экспедиции. Задание заключалось в том, чтобы правильно ударить самой обыкновенной кувалдой по земле, в которой размещены специальные и датчики и потом фиксировать возникающие сейсмические сигналы.

— Мы проводим геофизические исследования методом сейсморазведки для изучения трещиноватости почвы. Суть метода заключается в том, что мы загоняем сейсмические волны в породу, где уже установлена измерительная аппаратура, которая будет регистрировать отклик от пород. Наша задача найти и зафиксировать трещины в массиве. Обнаружив трещиноватость, мы сможем определить аномальные зоны так называемых пониженных скоростей, — рассказал преподаватель МГУ имени М.В.Ломоносова, геофизик Олег Комаров.

По его словам, кувалда как раз и нужна для того, что возбуждать эти сейсмические сигналы, которые будут регистрироваться на специальной аппаратуре.

— Таким образом, мы можем прогнозировать дальнейшего оползания берега, то есть, его разрушение.