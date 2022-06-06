Разберутся, законно ли строительство на улице Героев Бреста

В постоянный комитет Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам обратились жители города с просьбой провести проверку законности финансирования и застройки земельного участка по ул.Героев Бреста, сообщает пресс-служба заксобрания.

В постоянный комитет Законодательного собрания по градостроительству и земельным вопросам обратились жители города с просьбой провести проверку законности финансирования и застройки земельного участка по ул.Героев Бреста, сообщает пресс-служба заксобрания.

Председатель комитета Вячеслав Горелов объяснил, что вопрос застройки этой территории поднимался и раньше.

— Горожане не согласны с тем, что на ул.Героев Бреста у домов №44 (А-Д) и №46 (А-В) планируется возведение доступного жилья. Ранее по распоряжению экс-губернатора Овсянникова на этом участке уже хотели начать строительство, но благодаря действиям депутатов и департамента архитектуры застройку удалось остановить. Не прошло и два года как проблема возникла вновь, — сообщил В.Горелов.

Севастопольцы просят парламентариев разобраться в законности строительства и его финансирования.

Депутаты приняли решение, направить обращение в прокуратуру города с просьбой провести проверку по этому вопросу.

Доступное жилье на ул.Героев Бреста

О строительстве 160-квартирного дома рядом со строящимся детским садом на ул.Героев Бреста замдиректора департамента капстроительства докладывал на заседании правительства Севастополя 15 апреля 2022 года.

Проектирование и госэкспертизу проекта профинансируют из бюджета города, а строительство будет вести НКО «Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования города Севастополя» и компания-застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Доступное жилье №1».