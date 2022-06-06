Приглашают на ежегодный велопробег

Велофестиваль «Севастопольский велопробег» состоится в воскресенье, 12 июня. Спортивный праздник приурочен к Дню рождения города. В нем можно принять участие, даже если у вас нет велосипеда.

Велофестиваль «Севастопольский велопробег» состоится в воскресенье, 12 июня. Спортивный праздник приурочен к Дню рождения города. В нем можно принять участие, даже если у вас нет велосипеда.

Севастопольские велосипедисты проедут по традиционному маршруту: пл.Нахимова – ул. Б.Морская – ул.Гоголя – пр. Ген.Острякова – ТЦ «Океан» – ул. Н.Музыки – ул.Ленина – пл.Нахимова.

Участников и гостей ждет хорошая музыка; конкурсы, интерактивы и розыгрыши призов для велосипедистов; детская программа на время общего велопробега.

По словам организаторов, в дресс-коде участников приветствуются тельняшки и морская тема.

Для тех, у кого велосипеда нет, на пл.Нахимова будут работать прокаты велосипедов и самокатов. В день велопробега осуществляется бесплатный провоз велотехники в катерах, паромах и троллейбусах.

Начало регистрации с 9.00 на площади Нахимова, старт — в 11.00.

Мероприятие проводится при поддержке «Севастопольской Федерации велосипедного спорта», правительства города, управления по делам молодежи и спорта, Центра спортивной подготовки сборных Севастополя.