Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные на 10% пенсии

Пенсионный фонд начал перечислять проиндексированные с 1 июня 2022 года выплаты неработающим пенсионерам. Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.

Пенсионный фонд начал перечислять проиндексированные с 1 июня 2022 года выплаты неработающим пенсионерам. Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.

Выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации. Это дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в аварии на ЧАЭС.

В Севастополе проиндексированную страховую пенсию получат 87 720 неработающих пенсионеров и 5 977 получателей социальной пенсии, в среднем пенсии увеличились на 1584 руб.

Обращаем особое внимание жителей Крыма и Севастополя! «Сохраненный» размер пенсии индексации не подлежит. Индексируется только «российская» пенсия.

«Сохраненная» пенсия выплачивается гражданину в постоянном размере до тех пор, пока его «российская» пенсия, индексируемая ежегодно, в процессе корректировки не достигнет либо не превысит «сохраненную».

Напомним, понятие «сохраненный» размер пенсии появилось в 2014 году, когда согласно Указу Президента РФ все «украинские» пенсии крымчан и севастопольцев были поэтапно увеличены в два раза и переведены в рубли по курсу 3,8. Такие пенсии стали называть «сохраненными».

В 2015 году все пенсии крымчан и севастопольцев были пересчитаны в соответствии с российским законодательством. Условно эти пенсии были названы «российскими». Если после перерасчета в 2015 году «российская» пенсия гражданина оказалась меньше его увеличенной в 2014 году «сохраненной» пенсии, ему продолжили выплачивать большую по размеру пенсию – т.е. «сохраненную».

К сведению, на начало 2015 года «сохраненный» размер пенсии в Севастополе получали 65% пенсионеров. Но в результате проводимых ежегодно индексаций и корректировок пенсий количество севастопольских пенсионеров, получающих «сохраненный» размер, на сегодня составило уже 4,9% от общего количества, сообщила пресс-служба отделения ПФР по Севастополю.