Начата продажа билетов на дополнительные поезда

Продажа билетов на дополнительные поезда по маршруту Смоленск – Симферополь и вагоны беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь стартовала 6 июня, сообщили в пресс-службе компании-оператора перевозок «Гранд сервис экспресс».

Продажа билетов на дополнительные поезда по маршруту Смоленск – Симферополь и вагоны беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь стартовала 6 июня, сообщили в пресс-службе компании-оператора перевозок «Гранд сервис экспресс».

«Сегодня открывается продажа на дополнительные составы, назначенные для усиления поезда № 373/374 Смоленск — Симферополь и вагонов беспересадочного сообщения Белгород — Симферополь. С 26 июня поезд № 373/374 сообщением Симферополь – Смоленск и вагоны беспересадочной группы Белгород – Симферополь будут курсировать через день», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что ранее поезд курсировал два-три раза в неделю, но в связи с ростом пассажиропотока были добавлены составы. Поезд следует через Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Орел, Брянск.

По информации пресс-службы, также будет увеличена частота курсирования поездов сообщением Санкт-Петербург – Феодосия, Астрахань – Симферополь и Кисловодск – Симферополь (через день), Москва – Феодосия (каждый день, при этом один раз в три дня будет курсировать двухэтажный состав, в остальные дни — одноэтажный). Продажа билетов на эти поезда уже открыта. Также с 1 июня начал курсировать новый поезд сообщением Симферополь – Адлер, его маршрут пролегает через Краснодар.

Режим ограничения полетов продлен

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 12 июня 2022 года.

Список аэропортов, полеты из/в которые ограничены, не изменился. В него включены аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине.