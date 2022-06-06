На реконструкцию третьего гидроузла нужно 10 млрд рублей

Чтобы у Севастополя были дополнительные мощности в водоснабжении для развития жилищного строительства, необходимо провести реконструкцию третьего гидроузла. Модернизация объекта оценивается в 10,5 млрд рублей.

Чтобы у Севастополя были дополнительные мощности в водоснабжении для развития жилищного строительства, необходимо провести реконструкцию третьего гидроузла. Модернизация объекта оценивается в 10,5 млрд рублей.

Город надеется получить на это федеральную поддержку, сообщил губернатор Михаил Развожаев 6 июня на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству на тему «Развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения города Севастополя».

«У нас сохранилась одна проблема <…> — это задача развития, реконструкция третьего гидроузла. Это ключевой гидроузел, который осуществляет подачу воды в город из речки Черная, которая питается от водохранилища. Сегодня у нас мощности позволяют подавать 120 тысяч кубических метров воды. <…> С учетом роста города, численности, водопотребления <…> необходимо модернизировать ключевой третий гидроузел, чтобы он мог подавать до 160 тысяч кубометров», — объяснил задачу М.Развожаев.

По словам губернатора, для реконструкции необходимо 10,5 млрд рублей. Реконструкция гидроузла позволит уменьшить потери 7 тысяч кубометров воды в сутки и сократить потребление электроэнергии на 2%, говорится в презентации к выступлению М.Развожаева.

Проект модернизации объекта не вошел в государственную программу социально-экономического развития Крымского полуострова, поэтому власти города просят включить его в программу Минстроя, говорится в сообщении ТАСС.

Интересно, что в 2020 году в сообщении пресс-службы Крымского филиала Главгосэкспертизы России о подготовке проектной документации на реконструкцию гидроузла №3 говорилось, что финансирование строительства будет осуществляется за счет средств ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года». В 2022 году ФЦП стала госпрограммой, но все ее пункты должны были сохраниться.

Основным источником водоснабжения города Севастополя является Чернореченское водохранилище, его максимальный объем составляет 64,2 млн куб. м. По состоянию на 28 марта 2022 года наполнение Чернореченского водохранилища составляет 60 млн куб.м, или 93,4%.