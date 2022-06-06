На модернизацию системы теплоснабжения городу нужно около 5,8 млрд рублей

Власти Севастополя планируют закрыть неэффективную ТЭЦ, но для этого необходимо модернизировать 21 котельную и построить еще 11. На эти цели потребуется более 2,5 млрд рублей и еще 3,3 млрд — на строительство тепловых сетей.

Власти Севастополя планируют закрыть неэффективную ТЭЦ, но для этого необходимо модернизировать 21 котельную и построить еще 11. На эти цели потребуется более 2,5 млрд рублей и еще 3,3 млрд — на строительство тепловых сетей.

Об этом в понедельник, 6 июня рассказал губернатор Михаил Развожаев во время Дней субъекта в Совете Федерации.

«21 котельная — для них необходима модернизация и 11 котельных нам необходимо построить новых — блочно-модульных газовых, чтобы закрыть Севастопольскую ТЭЦ, которая сегодня максимально неэффективна. Она генерирует огромные убытки. Сети с советских времен, которые никто не реконструировал, также большие потери, которые превышают существенно нормативные», — цитирует ТАСС выступление М.Развожаева на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству на тему «Развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения города Севастополя».

По предварительным оценкам губернатора, модернизация 21 котельной обойдется в 764 млн рублей, строительство 11 дополнительных котельных — 1,8 млрд. Кроме того, необходимо дополнительно построить 32 км тепловых сетей, что потребует 3,3 млрд рублей. Как отметил М.Развожаев, из-за износа тепловых сетей во время зимнего сезона теряется около 60 млн рублей в месяц.

Минэкономразвития РФ готово рассмотреть предложения Севастополя по включению финансирования реконструкции и строительства котельных в госпрограмму социально-экономического развития Крымского полуострова, которую планируется продлить до 2027 года, сообщил директор департамента реализации региональных инвестпрограмм Минэкономразвития РФ Дмитрий Косткин.