Купальщиков с Ушаковой балки отвезут в Омегу

Как сообщили в департаменте транспорта, на летний период запущен бесплатный автобус для жителей Корабельной стороны, которые остались без пляжа.

Как сообщили в департаменте транспорта, на летний период запущен бесплатный автобус для жителей Корабельной стороны, которые остались без пляжа.

Автобус ходит по маршруту «ул.Адмирала Макарова – Омега» два раза в день. Время отправления с ул.Адмирала Макарова в 9.00 и 14.00. От Омеги — в 13.00 и 18.00.

Рейс организован по поручению губернатора Севастополя, который обещал, что жители Корабельной стороны смогут добраться до ближайшего пляжа, пока их пляж «Ушакова балка» закрыт.

Причина закрытия — антитеррористические мероприятия, которые проводит Черноморский Флот в Севастопольской бухте.