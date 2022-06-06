Доказали, что наполовину из железа

Севастопольцы успешно выступили на соревнованиях Ironstar Gelendzhik 2022.

Спортсмены из Севастополя принимали участие в международных состязаниях Ironstar 113 Triathlon («полужелезный человек») и серии заплывов на открытой воде Swimstar One & Double mile Gelendzhik 2022, которые проходили в Геленджике. По традиции фестиваль открывали женский и детский забеги, а также заплывы в Геленджикской бухте на дистанциях 1,8 км и 3,7 км.

Во второй день участники испытывали себя на полужелезной дистанции триатлона — Ironstar 113 (1,93 км плавание, 90 км велозаезд, 21,1 км бег) и на дистанции Sprint (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег).

Севастополец Сергей Шарун («Железный Крым», категория «М 50-54») принял участие в формате масс-старт «полужелезной» дистанции «IronStar 113 Triathlon». Он завоевал 4-е место. С.Шарун — выпускник кафедры физической культуры СФ ТНУ им. Вернадского, мастер спорта международного класса по морскому многоборью итриатлону, чемпион Вооруженных Сил, «играющий» тренер по плаванию, триатлону и лёгкой атлетики.

«Серебро» в возрастной категории «М 50-59» на дистанции Swimstar Double mile досталось кандидату в мастера спорта СССР по плаванию Дмитрию Андрееву («Tavrida-Masters», Севастополь, 1963 г.р.).

В соревнованиях также успешно участвовали ученики С.Шаруна. В триатлоне ― Иван Парусимов и Руслан Замилов, в серии заплывов на дистанции SwimStar One Mile на ― Анна Голанд — 12-е место и Алексей Меркулов ― 30-е место, на две мили ― Артём Филлипов завоевал 3-е место и «бронзовую» медаль, Александр Сергиенко (31 год) ― 7-е место, Юрий Терентьев (39 лет) ― 8-е место.

Ironstar — крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону (троеборье включает в себя три дисциплины: плавание, велогонку, легкоатлетический кросс и несколько видов дистанций), которые проходят в уникальных локациях страны. Ironstar создан для продвижения активного и здорового образа жизни в России. В рамках соревнований проводятся индивидуальные и командные гонки, старты для детей и людей с ограниченными возможностями.