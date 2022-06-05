От Учкуевки до Любимовки устроят променад

Развитие туристического кластера Северной стороны Севастополя хотят начать с создания километрового прогулочного променада вдоль береговой линии.

Неизвестный инвестор, который собирается вложить 20 млрд рублей в 22 га прибрежной земли в районе, называемом Алькадар, представил свое видение развития этой территории на заседании градостроительного совета.

Разработчики мастер-плана решили, что именно Северная сторона наиболее интересна для развития туристического кластера. Они учли близость таких объектов, как турбазы «Альбатрос», «Горизонт», «Лукоморье», «Турбаза Мокроусова», а также винодельня «Усадьба Перовских». Там же находится выход на популярный туристический маршрут «Большая Севастопольская тропа».

В основе концепции — перспективный план комплексного развития территории (КРТ). При этом декларируется, что созданные в рамках КРТ жилые кварталы должны быть обеспечены не только комфортной средой для пребывания в них, но и возможностью отдыхать на берегу моря.

Нынешнее состояние территории разработчики оценили, как неудовлетворительное, в том числе из-за отсутствия променада вдоль берега, наличия стихийной парковки, аварийных объектов и недостроев еще советских времен.

Территорию проанализировали, определились со стратегией зонирования, предполагающий плавный переход от урбанизированной застройки к природной части набережной.

Согласно концепции, променад включает урбанизированную и природную части, последняя из которых больше насыщена озеленением. Сам же променад остается связующей частью между застроенной и природной территориями.

— Променад представляет собой променадную сеть береговой линии, прогулочный зеленый маршрут, сосновой лес, пляж, парк и событийную площадь, — сообщил представитель разработчика.

По его словам, концепция не предполагает никаких закрытых пространств, а только полностью открытые территории. На событийной площадке планируется показывать кинофильмы, проводить концерты и танцевальные мастер-классы.

Кроме того, планируется создать спортивный центр с трибунами и секретный сад, окруженный сосновым бором. Там же расположат улицу с торговым променадом, где предположительно будут продаваться какие-то товары местных производителей.

Всего же на территории между Учкуевкой и Любимовкой инвестор собирается построить детский реабилитационный центр, конгресс-центр на две тысячи человек и комплекс апартаментов.

Итогом обсуждения стало практически единогласное утверждение представленной концепции членами градостроительного совета, в качестве отправной точки для развития туристического кластера Северной стороны.

Реализовать проект кластера планируется в рамках привлечения в Севастополь до 2025 года частных инвестиций, общая сумма которых должна составить 200 млрд рублей.

А обещали доступную территорию...

Обещание инвестора и проектировщиков, что «концепция не предполагает никаких закрытых пространств, а только полностью открытые территории», на деле выглядит несколько иначе. В группе Вконтакте «Подслушано в Севастополе» опубликована фотография, на которой проезд к морю в районе турбазы «Альбатрос» перекрыт. В подписи к сообщению говорится: «По поводу Тур кластера у Альбатроса в Любимовке. Уже поставили забор и закрыли не только проезд но и проход к морю. Сказали что люди могут и обойти каких-то 700м вокруг».