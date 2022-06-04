Строительство отдельного терминала на Бельбеке не потребуется

Имеющаяся на аэродроме «Бельбе в Севастополе инфраструктура позволит обойтись без строительства отдельного терминала для гражданского сектора.

Имеющаяся на аэродроме «Бельбе в Севастополе инфраструктура позволит обойтись без строительства отдельного терминала для гражданского сектора.

«Уже возведенная на аэродроме инфраструктура позволяет в полном объеме и с соблюдением высокого уровня комфорта удовлетворить потребности в части обслуживания пассажиров без строительства отдельного терминала. Вариант организации терминального пространства на базе существующей инфраструктуры уже проходит необходимую сертификацию», — сообщили ТАСС в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Уточняется, что реализация проекта по развитию гражданского сектора аэропорта Бельбек продолжается согласно графику.

«Бельбек» является аэродромом двойного назначения: после строительства необходимой инфраструктуры он будет принимать гражданские самолеты. Планируется, что сюда будут прибывать малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО «Международный аэропорт Симферополь», доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Гражданскую инфраструктуру аэропорта будут строить подразделения Минобороны.

«Бельбек» — одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. В конце 2018 года на аэродроме завершилось строительство новой взлетно-посадочной полосы. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики, при этом «Бельбек» сможет принимать и гражданские самолеты.