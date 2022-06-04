С 6 июня изменится схема проезда Ялтинского кольца

До 20 июня транспорт, который движется из Инкермана на Ялту, поворот будет делать на Балаклавской развязке на 10 км.
Движение по направлениям Севастополь-Ялта, Ялта-Симферополь сохраняется по существующим временным дорогам на Ялтинском кольце.
На схеме, опубликованной департаментом транспорта, видно, что и при выезде с Сапун-горы в сторону Ялты и Инкермана также нужно будет делать левый поворот через Балаклавскую развязку.
На Ялтинском кольце в настоящее время ведется строительство двухуровневой развязки в рамках 8 этапа трассы «Таврида». К июлю подрядчик обещает запустить одну полосу движения тоннеля в направлении Инкерман - 10-й км.