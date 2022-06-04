С 6 июня изменится схема проезда Ялтинского кольца

До 20 июня транспорт, который движется из Инкермана на Ялту, поворот будет делать на Балаклавской развязке на 10 км.

До 20 июня транспорт, который движется из Инкермана на Ялту, поворот будет делать на Балаклавской развязке на 10 км.

Движение по направлениям Севастополь-Ялта, Ялта-Симферополь сохраняется по существующим временным дорогам на Ялтинском кольце.

На схеме, опубликованной департаментом транспорта, видно, что и при выезде с Сапун-горы в сторону Ялты и Инкермана также нужно будет делать левый поворот через Балаклавскую развязку.

На Ялтинском кольце в настоящее время ведется строительство двухуровневой развязки в рамках 8 этапа трассы «Таврида». К июлю подрядчик обещает запустить одну полосу движения тоннеля в направлении Инкерман - 10-й км.