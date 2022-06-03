Выбрали семь территорий для благоустройства в 2023 году

В конкурсе на благоустройство территорий априори побеждают самые густонаселенные улицы. Об этом свидетельствуют результаты очередного голосования в Севастополе, проведенного в рамках национального проекта развития комфортной городской среды.

В конкурсе на благоустройство территорий априори побеждают самые густонаселенные улицы. Об этом свидетельствуют результаты очередного голосования в Севастополе, проведенного в рамках национального проекта развития комфортной городской среды.

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, в голосовании по определению общественных территорий, которые будут благоустроены в 2023 году, приняли участие 19645 человек. Рассматривались 35 территорий в 10 муниципальных округах. Из них семь были признаны комиссией победителями на основании количества отданных голосов.

По заверениям Е.Горлова, квота для Севастополя от Минстроя составляет именно 7 территорий. Таким образом, в районах, где проживают более 20 тысяч человек, победили четыре общественных пространства, а в муниципальных округах с населением менее 20 тысяч — только три.

Победителями в первой категории стали:

1. Зеленая зона в районе дома №32 по ул.Новикова (Балаклава);

2. Зеленая зона у дома №7 по улице Степаняна (Гагаринский МО);

3. Зеленая зона между домом №4 по улице Маршала Геловани и домом №87 по проспекту Генерала Острякова (Ленинский МО);

4. Сквер у школы №41 по ул.Горпищенко (Нахимовский МО).

Еще три общественных пространствах будут благоустроены там, где проживают менее 20 тысяч человек:

1. Территория в районе церкви, с.Дальнее (Верхнесадловский МО);

2. Сквер ветеранов (Инкерман);

3. Парк 100-летия поселка Кача (Качинский МО).

Заметим, что некоторые территории уже не раз участвуют в проекте. Но из-за малой численности проживающих на них, а также по причине возрастного состава населения, они изначально лишены шансов на победу.

Один из таких примеров — общественное пространство на улице Генерала Крейзера, жителям которой, как выяснилось в результате уже двухкратного участия в конкурсе, абсолютно бесперспективно соревноваться с жителями проспекта Генерала Острякова. Первые живут в частных домах, а вторые — в многоэтажках.

На вопрос «Севастопольской газеты», есть ли смысл дальнейшего участия в таком конкурсе и не стоит ли пересмотреть условия участия вводом квотирования, Е.Горлов ответил, что «любое общественное пространство, определяемое жителями, может в дальнейшем участвовать в дополнительном финансировании по соглашению между городом Севастополем и правительством Москвы. Соответственно, любая общественная территория, где жители хотят видеть комфортную среду, будет рассматриваться в части дальнейшей ее реализации».

Добавим, что официальные итоги голосования пока на сайте федерального проекта не размещены.