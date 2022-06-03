В Крыму нет случаев отравления черешней

Роспотребнадзор опроверг информацию о массовых отравлениях черешней, привезенной в Крым из Мелитополя.

Роспотребнадзор опроверг информацию о массовых отравлениях черешней, привезенной в Крым из Мелитополя.

Распространенное в интернете письмо, подписанное руководителем Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Кым и Севастополю «Об изъятии недоброкачественной продукции» от 01.06.2022 №82-00-02/04-8086-2022 — подделка.

«В журнале регистрации исходящих документов Межрегионального управления за 01.06.2022 регистрационный номер «82-00-02/04-8086-2022» отсутствует, — говорится в сообщении на сайте. — Приведенная в поддельном письме информация о случаях массового отравления граждан фруктами, в том числе черешней, реализуемой на рынках и в торговых сетях на территории Республики Крым и города Севастополя не соответствует действительности».

Вся информация об изъятии продукции оперативно размещается на официальном сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 82.rospotrebnadzor.ru, а рассылка официальных писем ведется только с адреса официальной электронной почты crimea@82.rospotrebnadzor.ru.

«Информация, которая размещена через сеть интернет о якобы массовых заболеваниях и отравлениях черешней в период с 26 по 31 мая, не соответствует действительности. Нет оснований даже говорить об единичных каких-то случаях. Фактов отравлений черешней — ни мелитопольской, ни какого другого происхождения — на территории Крыма и Севастополя не зафиксировано», — сказала главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Ложью является и информация о содержании в завезенной из Мелитополя черешне большого количества пестицидов.