В Черном море находится 12 российских БДК

Группировка десантных сил Военно-морского флота (ВМФ) РФ, состоящая из шести больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов, а также шести БДК Черноморского флота, готова к выполнению задач по предназначению в Черном море.

Группировка десантных сил Военно-морского флота (ВМФ) РФ, состоящая из шести больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов, а также шести БДК Черноморского флота, готова к выполнению задач по предназначению в Черном море.

Об этом ТАСС сообщили в пятницу в силовых структурах Крыма.

«В Черном море впервые действует такая крупная группировка российского ВМФ, которая состоит из двенадцати больших десантных кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов. Эти БДК сейчас готовы к выполнению задач по предназначению в рамках специальной военной операции», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отряд кораблей Северного флота входят БДК «Петр Моргунов», «Оленегорский горняк» и «Георгий Победоносец». Балтийский флот представлен БДК «Королев», «Минск» и «Калининград». В составе черноморского отряда БДК «Цезарь Куников», «Новочеркасск», «Азов», «Ямал», «Орск» и «Николай Фильченков».

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее пресс-служба Черноморского флота сообщала, что 10 февраля шесть БДК в составе отрядов Северного и Балтийского флотов, завершив переход вокруг Европы, зашли в Черное море. В ходе совместных учений корабли отработали задачи обороны побережья Крымского полуострова и пунктов базирования флота.