Шахматистам на обновленной «Ракушке» неудобно

В результате долгожданного и наконец-то завершенного ремонта «Ракушки» шахматистам стало менее комфортно, чем было до ремонта.

В результате долгожданного и наконец-то завершенного ремонта «Ракушки» шахматистам стало менее комфортно, чем было до ремонта.

На это 3 июня на заседании градостроительного совета посетовал член совета, в прошлом военный строитель, генерал-майор в отставке Вячеслав Ким.

По его словам, сейчас в так называемом летнем шахматном клубе людям пожилого возраста фактически негде играть в шахматы.

— Облагородьте как-то это место, сделайте какое-то небольшое ограждение, — обратился В.Ким к губернатору Михаилу Развожаеву, вызвав тем самым его искренне удивление.

— Там ведь столы специально сделаны для уличных шахмат, — заметил он.

Некоторые присутствующие подтвердили, что шахматисты действительно жалуются на недостаток столов, а также на отсутствие ограждения и неудобные скамейки. Члены градсовета вспомнили, что проект долго и детально обсуждался и согласовывался со всеми, включая депутатов Законодательного собрания. Причем, в процессе обсуждения, наоборот, решили сделать пространство, отведенное шахматистам, открытым.

Теперь же губернатор М.Развожаев отреагировал на критику В.Кима обещанием принять высказанные замечания и даже, если потребуется, еще раз провести обсуждения с жителями.

— Столов мы добавим! — заверил он заслуженного строителя, признав, что скамейки там на самом деле неудобные для людей старшего возраста.

Заданные вопросы он переадресовал директору департамента капитального строительства Иллариону Гапицонову, который, как выяснилось, в теме, а потому сразу пообещал разобраться и со столами, и со скамейками, и, возможно, даже с ограждением.

После заседания «Севастопольская газета» поинтересовалась мнением самих шахматистов на «Ракушке».

В обновленном шахматном клубе оказались три с половиной гранитных стола, на трех из которых нанесены клетки шахматной доски. Казалось бы, стильно, модно, удобно? Однако сами шахматисты почему-то предпочитают играть не на гранитных досках, а на принесенной из дома бумажной разлиновке.

— Похоже, все это проектировали люди, далекие от шахмат. Надо было посоветоваться с кем-то, кто понимает и кто сказал бы, что удобно, а что нет. Получилось плохо, и что теперь делать? Снова переделывать? А ведь во все это столько денег вложили, что вам и не снилось, -—посетовал один из завсегдатаев шахматного клуба Владимир.

И правда, что теперь делать-то?