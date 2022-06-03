Севастопольцы стали жаловаться на санкции

Центробанк зафиксировал первые жалобы жителей Севастополя на антироссийские санкции. Чаще всего они связаны с валютным регулированием и работой банковской системы.

Центробанк зафиксировал первые жалобы жителей Севастополя на антироссийские санкции. Чаще всего они связаны с валютным регулированием и работой банковской системы.

В первом квартале этого года горожане направили в адрес регулятора около 200 жалоб, а год назад было подано немногим более 160 обращений, сообщило местное Отделение ЦБ.

В основном жители региона жаловались на банки и страховщиков. Банкирами горожане были недовольны 126 раз (в 2021 году было 87 таких обращений). В Центробанк поступили жалобы на проблемы с обслуживанием в банкоматах и с оформлением банковских карт. Кроме того, были обращения, связанные с потребительским кредитованием: вопросы погашения долга и навязывания дополнительных услуг при оформлении договоров.

В январе-марте регулятор получил от севастопольцев несколько жалоб из-за введения санкций в отношении России, преимущественно, по работе банковской системы и валютному рынку.

Кроме того, были обращения по темам публикуемого на сайте Банка России списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

Напомним, подать жалобу в Банк России можно через интернет-приемную, в чате мобильного приложения «ЦБ онлайн» и в контактном центре регулятора.