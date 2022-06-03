Севастополь готовят к изменению климата

В правительстве Севастополя подготовлен проект распоряжения по утверждению Плана адаптации к изменениям климата на территории города.

В правительстве Севастополя подготовлен проект распоряжения по утверждению Плана адаптации к изменениям климата на территории города.

Документ выложен на сайте правительства. План включает ретроспективные и прогнозные климатические риски, наиболее характерные для Севастополя: оползни, абразия и термоабразия, ураганы, смерчи, сильный ветер, жара, засуха, заморозки, град, сильные атмосферные осадки, пожарная опасность в лесах и др.

Противостоять всем этим напастям предлагается целым перечнем приоритетных адаптационных мероприятий. В их число включен ежегодный государственный мониторинг за состоянием недр по подсистеме «Опасные экзогенные геологические процессы» на сумму 791,7 тысяч рублей, проведение наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами в береговой зоне Черного моря (на 1,8 млн рублей), реализация мероприятий концепции Генеральной схемы берегозащиты и природопользования в прибрежной зоне от м.Коса Северная до м.Тюбек (2025-2030 годы), охрана лесов от пожаров (29,6 млн рублей), воспроизводство лесов и лесоразведение (2,5 млн рублей).

Отчет о ходе реализации плана необходимо ежегодно представлять в Минэкономразвития России, за что ответственны ГБУ Севастополя «Экологический центр», Севприроднадзор и ГБУ «Севастопольский лесхоз».

Ожидается, что результатом принятия данного правового акта станет снижение уязвимости населения, объектов инфраструктуры и экономики к последствиям изменения климата, обеспечение экологической безопасности и сохранение природных систем, повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Речь, в частности, идет о внедрении комплекса мероприятий по организации новых гидротехнических сооружений, развитие буферно-рекреационных пляжей, террасирование склонов, создание эффективной системы профилактики возникновения, обнаружения и тушения лесных пожаров, значительное уменьшение рисков возникновения лесных пожаров и ущерба от них.

Ураганы, оползни, пожары и ливни

Интересно, что по категориям риска чрезвычайно опасным явлением научно признаны оползни, весьма опасными — жара и засуха, опасными — ураганы, смерчи, сильный ветер, а также сильные атмосферные осадки, умеренно опасными — абразия и термоабразия, заморозки, град, пожарная опасность в лесах.

В плане также приведены сведения о фактическом и возможном ущербе от природно-климатических изменений.

Так, сумма ущерба от оползня на автомобильной дороге вблизи с.Поворотное в 2017 году составила 70 млн рублей, потери древесины, повреждение культур, молодняков естественного происхождения и подроста в результате пожаров за период 2015-2020 гг. — 2,189 млн рублей.

Прогноз климатических рисков основан на данных Росгидромета. Согласно ему, к концу 21 века возможны уменьшение осадков до 25% относительно базового периода (1990-1999 гг.), интенсивный рост среднегодовой температуры, а также дефицит осадков.

Также прогнозируется увеличение отступания берегового склона Черного моря, связанное с абразионными процессами.

В случае выпадения аномальных атмосферных осадков возможна активизация опасных экзогенных геологических процессов, увеличение количества пожаров в лесах, деградация сложившихся экосистем.

В пояснительной записке к проекту документа говорится, что реализация распоряжения не потребует дополнительного бюджетного финансирования, привлечения инвестиционных средств, использования резервного фонда правительства Севастополя, кадрового обеспечения и будет осуществляться в рамках обеспечения деятельности органов государственной власти.