Кое-что от найденного на мысе Хрустальный храма будет сохранено

На территории культурного кластера, который строится на мысе Хрустальный, археологи нашли фундамент храма Святого Иоанна Воина, построенного в 1913-1916 году.

На территории культурного кластера, который строится на мысе Хрустальный, археологи нашли фундамент храма Святого Иоанна Воина, построенного в 1913-1916 году.

Во избежание домыслов относительно будущего обнаруженных на масштабной стройке руин культового сооружения, правительство города организовало пресс-тур для журналистов по территории бывшего Механического завода.

Объект в объекте

Перед началом стройки на мысе Хрустальный были проведены археологические исследования, по их результатам в 2018 году «Форт «Меншиков» (он же 7-й бастион периода Первой обороны Севастополя) был поставлен на учет как объект культурного наследия (ОКН). Тогда ряд экспертов утверждал, что внутри форта находится еще один историко-археологический объект, который не вошел в охраняемую территорию.

В связи с этим 2021 году строительная организация, ведущая работы на мысе Хрустальный, заказала дополнительное обследование участка. И уже в апреле специалисты института археологии Российской Академии наук приступили к раскопкам.

По словам заместителя директора ООО «Археология Крыма» Артема Кречина, по результатам разведок был выявлен внутрикомплексный объект «Храм Иоанна Воина». Осенью 2021 года он был поставлен на учет в управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие). Кроме того, была разработана проектная документация, которая прошла историко-культурную экспертизу. В ней указаны наиболее сохранившиеся объекты, которые будут сохранены на месте: апсида и одна из лестниц.

Храм Святого Иоанна Воина

— Во время археологических работ были открыты архитектурные элементы храма. Наиболее сохранившийся из них — церковная апсида. Она немного нетипична, так называемая апсидиола, ориентированная на запад. В православных церквях обычно в апсиде находится престол. Все остальные элементы храма были частично, либо полностью разрушены, — сообщил журналистам А.Кречин.

Кроме фундамента были обнаружены колонны, обработанные камни, сохранились один или два ряда цокольных блоков.

— Мы все сохранили, сложили внутри апсиды. На период строительства объект будет законсервирован, а впоследствии представлен для экспонирования, — пообещал руководитель экспедиции.

Можно предположить, что размер храма составлял 20х70 метров. Он был освящен в 1916 году. После революции использовался как склад. Был частично уничтожен в дни Великой Отечественной войны. Позже на этой территории находился цех Механического завода.

Остался один пролет из четырех

Лестница, которая также будет сохранена, была обнаружена в начале 2022 года в рамках археологического наблюдения. Она является вторым наиболее сохранившимся объектом архитектурного ансамбля храма.

— Это один из маршей четырехпролетной лестницы, которая вела к храму. Один пролет был уничтожен в период строительства дома по адресу Крепостной переулок. Через второй — проходила траншея с кабелем. Третий, который непосредственно поднимался на площадку храма, видимо был сломан в период строительства и завалился внутрь. Остался один, — резюмировал А.Кречин.

Лестница выполнена из бутового известнякового камня, сухого бетона, покрытого сверху известково-цементной штукатуркой и железненная цементом. Ширина ступеней 6,2 м.

Храм нашли и не нашли

В начале мая благочинный севастопольского церковного округа Сергий Халюта сообщил, что найденный на мысе Хрустальный храм нужно восстановить.

«Это последний храм, который был построен до революции и освящён на территории Севастополя. Выявлен фундамент. Мы сейчас готовим документы, которые направим губернатору, в соответствующие органы государственной власти с просьбой вернуть нам данные руины для дальнейшего восстановления», — объявил благочинный журналистам на пресс-конференции.

Как оказалось, благочиние делало запрос в Севнаследие по поводу найденных руин, но чиновники управления охраны объектов культурного наследия ответили, что ничего от храма не сохранилось.

По словам Сергия Халюты восстановить храм нужно на том же самом месте, а строить что-либо другое там неправильно. Обращение об этом направлено в Севнаследие, заксобрание, губернатору Севастополя, в Государственную Думу, и севастопольским сенаторам.