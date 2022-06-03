Хотел отомстить обидчику, но перепутал автомобили

Неравнодушные жители Севастополя помогли полиции задержать мужчину, умышленно повредившего чужой автомобиль.

Происшествие произошло в Балаклавском районе. В полицию сообщили, что неизвестный, вероятно пьяный, бьет припаркованный автомобиль.

Очевидцы задержали злоумышленника и передали приехавшему на вызов участковому.

41-летний задержанный был доставлен в отдел полиции. Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. В отношении правонарушителя составлен административный протокол за «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

По словам задержанного, незадолго до происшествия он поссорился с неизвестным. Позже, решив отомстить, он вернулся на место конфликта, чтобы разбить автомобиль обидчика. Отломав зеркало бокового вида и повредив дверь транспортного средства, он попытался скрыться, но очевидцы расправы задержали вандала.

Позже выяснилось, что разбитый автомобиль не принадлежит участнику конфликта. Ущерб, причиненный совершенно постороннему автовладельцу, составил почти 18 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.