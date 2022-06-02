За поездку на матрасе грозит наказание

Полиция Симферополя в кратчайшие сроки нашла четверку молодых людей, устроивших поездку по центру Симферополя на матрасе, привязанном к автомобилю.

Полиция Симферополя в кратчайшие сроки нашла четверку молодых людей, устроивших поездку по центру Симферополя на матрасе, привязанном к автомобилю.

Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым, ГИБДД заинтересовало видео в соцсети с грубым нарушением правил дорожного движения. Водитель «Лады Приоры» усадил в багажник двоих друзей, а к кузову прицепил матрас с лежащим на нем человеком, и так ездил по центральным улицам города.

«Такими действиями водитель подверг опасности своих пассажиров, создавал помехи другим участникам дорожного движения, а также нарушил общественный порядок», — отметили в полиции.

Нарушители были установлены в кратчайшие сроки. Молодые люди объяснили, что так хотели привлечь внимание к своему аккаунту в соцсети.

Водитель привлечён к ответственности за нарушение ряда статей административного законодательства: перевозку пассажиров вне кабины автомобиля, отсутствие страхового полиса, управление автомобилем и перевозка пассажиров непристегнутых ремнями безопасности.

На всех четверых нарушителей общественного порядка составлены административные протоколы. Протокол на несовершеннолетнего пассажира матраса будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних, для принятия мер профилактического характера.

Совершеннолетним участникам, а также родителям несовершеннолетнего «блогера» грозит административный штраф в размере до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.