Выпускников из республик Донбасса обучат русскому языку

Школьники из ДНР и ЛНР проходят подготовку по русскому языку на курсах в Севастопольском государственном университете. Занятия помогут получить знания для успешной сдачи внутреннего экзамена при поступлении в высшие учебные заведения России.

Школьники из ДНР и ЛНР проходят подготовку по русскому языку на курсах в Севастопольском государственном университете. Занятия помогут получить знания для успешной сдачи внутреннего экзамена при поступлении в высшие учебные заведения России.

«Многие из ребят до приезда в Севастополь не учили русский язык в школе — чувствуется большая разница в образовательных программах. Помимо курсов для ребят проводятся встречи с представителями институтов, на которых ребят знакомят со специальностями университета. Сейчас ребята обучаются в школах Севастополя, а СевГУ помогает им решить вопросы с жильtм и документацией, необходимой для поступления», — рассказала заместитель директора по развитию Гуманитарно-педагогического института (ГПИ) Елена Богомолова.

По ее словам, ЕГЭ эти ребята сдавать не будут: для них предусмотрен другой вид контроля — промежуточная аттестация.

Помимо подготовки к экзаменам для ребят организованы экскурсии по корпусам университета, посещение лабораторий и встречи со студентами вуза.

Особо востребованными у ребят оказались Гуманитарно-педагогический, Юридический и Морской институты. Некоторые из них еще до переезда планировали поступать в СевГУ.

«Я в Севастополе бывал не один раз и уже давно решил, что буду поступать в СевГУ на направление «Судовождение» — хочу больше повидать свет и побывать в разных частях нашей планеты. Курсы, которые организовали для нас, бесплатные и интересные. На каждом занятии мы узнаем что-то новое и закрепляем хорошо изученное старое», – сказал курсант Владимир Петренко.