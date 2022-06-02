Воссоздан исторический сорт розы «Граф Воронцов»

Сотрудники Крымского литературно-художественного музея восстановили утраченный в ХIХ веке сорт розы «Граф Воронцов».

«Единственным основанием для научного исследования и реконструкции сорта послужило описание, составленное два века назад его создателем, вторым директором Никитского ботанического сада и другом графа Воронцова, Николаем Гартвисом», — рассказала директор музея Лариса Ковальчук пресс-службе правительства города Ялты.

По информации директора, Н.Гартвис, в свое время, создал два сорта роз «Графиня Воронцова» и «Граф Воронцов». Первый сорт успешно прижился на южнобережной земле и ежегодно украшает цветением Воронцовский дворец. Второй сорт, к сожалению, был утрачен, ничего, кроме его описания, не сохранилось.

«Цветение вновь выведенного сорта мы сможем наблюдать только в следующем сезоне, а пока наши садовники следят, чтобы саженцы принялись», — объяснила директор музея и добавила, что согласно исторической справке, роза сорта «Граф Воронцов» имеет темно-розовые, густомахровые цветки, собранные в соцветие.

По ее мнению, также символичен и факт, что первый куст посажен именно рядом с первым крымским имением графа — бывшей усадьбе герцога Ришелье, — теперь музеем Александра Пушкина в Гурзуфе в день 240-летия со дня рождения Михаила Воронцова.

«В знак преемственности поколений, розу мы высадили в нашем небольшом музейном розарии», — сообщила Л.Ковальчук и выразила надежду, что куст «обживется» на «старом-новом» месте, а проект по реконструкции исторических сортов продолжится.

Второй куст розы Крымский литературно-художественный музей-заповедник планирует подарить Воронцовскому дворцу.