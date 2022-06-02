Творческий конкурс посвятили городскому освещению

К дню города Горсвет объявил творческую акцию для детей «С любовью, твой житель».

К дню города Горсвет объявил творческую акцию для детей «С любовью, твой житель».

Школьников от 7 до 18 лет приглашают принять участие в конкурсе творческих работ. В рисунке, стихотворении или сочинении нужно отразить тему городского освещения.

Ежедневно работниками Горсвета проводится кропотливая работа по очистке опор наружного освещения. Тысячи уличных столбов освобождаются от незаконно расклеенных на них объявлений, баннеров и другой рекламной продукции.

При помощи творческого конкурса организаторы пытаются донести до молодого поколения, что любовь к своему городу, его истории архитектуре, объектам культурного наследия, а через них и к объектам наружного освещения, которые являются неотъемлемой частью городской эстетики, делает человека настоящим гражданином и патриотом.

Творческие работы принимаются в формате .jpg на электронную почту gorsvet@sev.gov.ru

В теме письма необходимо указать: «Творческая работа, фамилия и имя участника» или принести работы непосредственно в офис учреждения по адресу ул.Ревякина, 1Б.

Награждение участников состоится с 18 по 20 июня.

Творческие работы, в которых не отражена тематика объектов наружного освещения, для участия в акции не принимаются.