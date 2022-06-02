Севастопольцы обеспечили себе место в сборной России по практической стрельбе

Спортсмены секции спортивно-стрелкового клуба «Альфа-Выстрел» Севастопольского отделения ДОСААФ России в мае участвовали в Первенстве России по практической стрельбе во Владикавказе и показали высокие результаты, доказав, что они могут на равных бороться с лучшими спортсменами России.

Спортсмены секции спортивно-стрелкового клуба «Альфа-Выстрел» Севастопольского отделения ДОСААФ России в мае участвовали в Первенстве России по практической стрельбе во Владикавказе и показали высокие результаты, доказав, что они могут на равных бороться с лучшими спортсменами России.

Тренер сборной команды Севастополя Сергей Пархоменко особо отметил результаты Влада Бебнева, занявшего второе место в открытом классе и первое место в дуэльной стрельбе, обеспечив себе место в Сборной России в 2023 году. Меткую стрельбу также продемонстрировали Влада Бебнева, Доминик Медведский, Ростислава Рогожина, Диана Кебало, Вероника Табуева.

В секциях «Стрельба из пневматической винтовки» и «Практическая стрельба. Направление пневматический пистолет» (дисциплина ACTION AIR IPSC) занимаются юноши и девушки с 11 лет. Под руководством квалифицированных инструкторов Федерации практической стрельбы юные спортсмены обучаются навыкам точной и меткой стрельбы с различных дистанций, обращению и передвижению с пневматическим оружием, стрельбе из неудобных положений, по движущимся мишеням, «слабой» и «сильной» рукой. Для комфортных занятий и подготовки клуб оснащен мишенными установками, зоной безопасности и пневматическим оружием.

Стреляют на занятиях из пневматического пистолета «Глок 17». Пули — пластиковые шарики диаметром 6 мм. К пневматическому пистолету, с точки зрения техники безопасности, нужно относится также как к огнестрельному. У пневматики нет отдачи и по-другому устраняются задержки. Всё остальное одинаково: также видеть мишень, также выходить на нее, также работать с прицельными и держать хват, иначе ни пули, ни шарики в цель не полетят.

По правилам во время занятий предусмотрено использование мишеней IPSC. Они отличаются формами, размерами, материалом изготовления и назначением. Они делятся по типам на стандартные картонные, качающиеся мишени, тарелки.

В целях безопасности каждый воспитанник секции оснащён защитными очками, поясом с кобурой для пистолета и размещения запасных магазинов.

— Практическая стрельба — это молодой вид спорта для Севастополя. Мы работаем совместно с Федерацией практической стрельбы, ребят обучают сертифицированные инструкторы. Это очень динамичный вид спорта. Я считаю, что он развивает точность, внимательность. Для юношей, которые хотят стать военными, это очень полезно, — рассказывает «Севастопольской газете» председатель регионального отделения ДОСААФ Севастополя Наталья Шевчук.

За плечами спортсменов участие Первом севастопольском матче по практической стрельбе из пневматического пистолета для детей, Первенство Севастополя по практической стрельбе из пневматического пистолета, соревнования на Кубок Председателя ДОСААФ России в секции ДОСААФ по практической стрельбе, в Первенствах Республики Крым, соревнования в Южном Федеральном округе, Первенство Московской области по практической стрельбе, Чемпионате СКФО по практической стрельбе из пистолета.

Спортивно-стрелковый клуб «Альфа-Выстрел» был создан на базе стрелковой комнаты регионального отделения ДОСААФ России, при участии спортсменов стрелкового лагеря для юнармейцев на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова. Стрелковый клуб размещается в задании ДОСААФ на пр.Генерала Острякова.