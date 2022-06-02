Реконструкция католического храма невозможна без оформления прав на землю

Затягивание начала превращения бывшего кинотеатра «Дружба» в храм связана с официальным отсутствием у общины прав на земельный участок, на котором он построен еще в начале 20 века.

Затягивание начала превращения бывшего кинотеатра «Дружба» в храм связана с официальным отсутствием у общины прав на земельный участок, на котором он построен еще в начале 20 века.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил управляющий местной религиозной организацией «Приход Святого Климента римско-католической церкви Севастополя» Павел Шевцов, ответственный за связь религиозной организации с руководством города.

Он рассказал, что в июне 2018 года при официальной передаче храма в собственность религиозной организации, не был документально оформлен земельный участок, на котором расположено здание бывшего кинотеатра «Дружба».

— Документов на земельный участок у нас нет, — сказал П. Шевцов, пояснив, что, согласно 327-ФЗ, городом предлагался участок с кадастровым номером 2168, однако настоятель храма (на то время, Леонид Ткачук) отказался от этого участка, так как он на несколько квадратных метров меньше, чем площадь самого храма, и не подходит для выполнения религиозных церемоний в полной мере.

— Площадь храма — 692,7 кв.м, а площадь земельного участка — 679 кв.м, — уточнил управляющий.

Он также сообщил, что архитекторы, которые обладают лицензией по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия и с которыми у местной религиозной организации еще в момент передачи здания был заключен договор, сделали свой проект межевания храмовой территории на основании архивных данных 1905 года. Однако этот проект не был принят городским департаментом имущественных и земельных отношений из-за значащихся в документе двух участков, заходящих на соседние территории. Один из этих участков обременен арендой со стороны гостиницы «Украина», другой — собственность жильцов многоквартирного дома на ул.Балаклавской.

Со стороны гостиницы «Украина» — это 65 кв.м, а со стороны многоквартирного дома, с задней части храма— 15 кв.м. В необходимости учесть интересы собственников обоих и состоит загвоздка.

Кроме того, выяснилось, что «красная линия» проходит также по дороге общего пользования, примерно посередине существующего тротуара, и он не может быть передан в собственность местной религиозной организации.

— Я вижу некоторую абсурдность в самой ситуации. Считаю, что в сегодняшних реалиях мы можем пойти на то, чтобы определить участок по линии застройки, разве что расширив его в допустимых границах так, чтобы не залезать на соседние участки. Задача — правильно договориться с городом, решив вопрос с департаментом архитектуры и градостроительства и с ДИЗО, — заявил П.Шевцов.

Другое дело, что это мнение должно быть согласовано с центральным пастырским округом в Симферополе.

— Пока, при уже выполненных проектно-изыскательских работах, мы не можем выйти на экспертизу, не имея права на землю и, соответственно, получить разрешение от Севнаследия на начало реставрационных работ по объекту культурного наследия, — сообщил П.Шевцов.

— Стратегия развития процесса есть. Сколько это займет времени, пока неизвестно. Но лично я перед собой поставил задачу, до конца года выйти хотя бы на этап экспертизы.

В завершении беседы, П.Шевцов сообщил, что в настоящее время местная религиозная организация «Приход Святого Климента римско-католической церкви Севастополя» объединяет около 500 прихожан. Здание собора находится в аварийном состояние, потому скопление там людей недопустимо с точки зрения безопасности.

— Мы верим и надеемся на помощь города в вопросе законного оформления земли под зданием храма и содействия в процессе реконструкции. Это наше общее дело и наш общий вклад в историю, культурное и духовное развитие города, — высказался от лица прихожан П.Шевцов.

Напомним, что при передаче католикам здания активно обсуждалось перспектива размещения там органа, который бы звучал для всех севастопольцев.