Возобновляют перевозки по единому билету

Мультимодальные перевозки по единому билету в Крым возобновятся с 10 июня. Пассажиры смогут воспользоваться автобусами и поездами, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция».

Мультимодальные перевозки по единому билету в Крым возобновятся с 10 июня. Пассажиры смогут воспользоваться автобусами и поездами, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция».

«С 10 июня АНО «Единая транспортная дирекция» возобновляет мультимодальные перевозки по единому билету в Крым с использованием автобусного и железнодорожного транспорта через транспортно-пересадочный узел Анапы», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Прибытие и отправление автобусов синхронизировано с расписанием основных поездов дальнего следования. Они будут курсировать в ежедневном режиме. Автобусы будут отправляться от железнодорожной станции Анапа три раза в день и прибывать на железнодорожный вокзал Симферополя. В обратном направлении из Симферополя от железнодорожного вокзала автобусы будут отправляться в также три раза в день и прибывать на железнодорожный вокзал Анапы.

С 1 июня пассажиры могут оформить единый билет «поезд + автобус» в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте или в приложении ОАО «РЖД».

«Оформление билета на автобусный сегмент мультимодальной перевозки прекращается за сутки до отправления автобуса. На детей не старше пяти лет оформляется безденежный проездной документ с занятием отдельного места», — отмечается в сообщении.