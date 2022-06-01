В Севастополе осталось 24 пляжа

Из 30 официальных пляжных территорий, которые были задействованы в прошлом году, в 2022-м осталось только 24. Такую цифру озвучил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов на заседании правительства города 31 мая. По его словам, уже проведена работа с операторами пляжей, независимо от формы собственности, в том числе с муниципалитетами.

Из 30 официальных пляжных территорий, которые были задействованы в прошлом году, в 2022-м осталось только 24. Такую цифру озвучил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов на заседании правительства города 31 мая. По его словам, уже проведена работа с операторами пляжей, независимо от формы собственности, в том числе с муниципалитетами.

— На сегодняшний день, уже поданы 19 заявлений в государственную инспекцию по маломерным судам, проведено водолазное обследование дна. Высокотемпературный режим моря позволяет сегодня делать нормальный бактериологический анализ воды, — сообщил Е.Горлов.

Он также сказал, что по трем пляжам («Ушакова балка», «Мраморный» и «Городской») уже есть отрицательные заключения. Этот мониторинг продолжится, будут браться пробы, с улучшением показателей будут открываться допуски.

— Сегодня уже 12 пляжных территорий получили положительные заключения Роспотребнадзора, а к началу пляжного сезона все остальные пляжи будут подготовлены, — продолжил Е.Горлов.

Он пообещал, что с 1 июня будет ежедневно объезжать все пляжи для мониторинга.

Интересно, что на том же заседании правительства губернатор Михаил Развожаев сообщил, что причиной закрытия пляжа «Ушакова балка» является вовсе не плохое качество морской воды, а проводимая Российской Федерацией специальная военная операция на территории Украины.

Напомним, что в 2020 году в Севастополе официально работали 34 пляжные территории.

Справка

Полный перечень официальных пляжей-2022: «Солдатский» («Адмиральская лагуна»), «Мыс Хрустальный», «Нахимовец», «Песочный», «Омега», «Аквамарин», «Парк Победы», «Яшмовый», «Андреевка», «Орловка-1», «Золотой», «Наш Парус», «Вязовая роща», «Звездный берег», «Серебряный», «Солнечный», «Учкуевка», пансионат «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», пансионат «Радость», ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи», СОЛ «Горизонт», «Песочная бухта», «Любимовка».