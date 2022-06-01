ПЗЗ хотят утвердить во второй половине сентября

Проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ) предлагают обсудить уже в июне, с перспективой принятия в сентябре. Об этом 31 мая на заседании правительства Севастополя сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ) предлагают обсудить уже в июне, с перспективой принятия в сентябре. Об этом 31 мая на заседании правительства Севастополя сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Он начал с предложения принять проект постановления о включении в состав комиссии всех глав городских муниципальных образований, с предоставлением им прав и полномочий участвовать в голосовании по вопросам муниципалитетов, главами которых они являются.

Вторым вопросом постановления стала корректировка сроков организации проведения публичных слушаний.

— В соответствие с проектом, оповещение о проведении публичных слушаний будет размещено 3 июня 2022 года. Экспозиция материалов проекта правил начнется 11 июня, проведение собраний участников публичных слушаний планируется с 20 июня. В течение месяца будет обеспечено внесение изменений в правила по итогам публичных слушаний. Не менее месяца займет согласование проекта правил с Министерством культуры. С учетом соблюдения всех обязательных сроков, ПЗЗ предполагаются к утверждению во второй половине сентября 2022 года, — сказал М.Жукалов.

Анонсированные встречи проведут в каждом муниципальном образовании.

— Мы планируем, что мы проведем встречи одномоментно 20 июня в четырех городских муниципальных образованиях: в Качинском, Верхнесадовском, Андреевском и Нахимовском, на следующий день еще в четырех — в Балаклаве, Терновке, Инкермане и в Орлином. На Гагаринский и Лениннский МО отведены по одному дню, — продолжил М.Жукалов.

Также известно, что в Нахимовском МО будут проведены две экспозиции — на Северной и на Корабельной стороне. Сделано это, как заметил глава департамента архитектуры, для удобства граждан.