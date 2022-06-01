Прожиточный минимум увеличили на 10%

Прожиточный минимум на душу населения по основным социально-демографическим группам увеличили на 10% с 1 июня.

Прожиточный минимум на душу населения по основным социально-демографическим группам увеличили на 10% с 1 июня.

Соответствующее постановление 31 мая принято на заседании правительства.

Директор департамента по труду и социальной защите населения Елена Сулягина, представляющая проект документа, сослалась на поручение Президента России с 1 июня 2022 года увеличить страховые пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда на 10%.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения с 1 июня составит 13 919 рублей, для трудоспособного населения — 15 172, для пенсионеров — 11 970 рублей, для детей — 14 665 рублей.

По словам Е.Сулягиной, эти цифры будут приниматься при расчете всех социальных выплат и государственной социальной помощи для населения.