Продлили работу общественного транспорта

Некоторые маршруты летом будут работать на линии до двух часов ночи.

Некоторые маршруты летом будут работать на линии до двух часов ночи.

С 1 июня в Севастополе продлевается время работы части маршрутов общественного транспорта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Автобус №12 в последний рейс с остановки «Хутор Лукомский» будет отправляться в 0.40, а с площади Нахимова — в 1.20.

Автобус №9 — с 5-го км Балаклавского шоссе в 23.00.

Автобус №16 — последнее отправление с остановки «ул.Маринеско» в 1.00, с Центрального рынка — в 1.30.

Автобус №94 — последнее отправление от 2-го отделения Золотой балки в 0.35, с пл.Нахимова — в 1.30.

Автобус №95 — последнее отправление из Казачьей бухты в 0.00, с Центрального рынка — в 1.00.

Автобус №109 — последние рейсы с остановок «Пр.Победы» и «Ул.Б.Михайлова» отправляются в 1.00.

Троллейбус №10 — последнее отправление с Центрального рынка — в 0.00.

Троллейбус №12 — последний рейс с пл.Нахимова — в 0.05.

Автобус №52-А — последний рейс с пл.Захарова — в 23.05, из Любимовки — в 22.45. Расписание автобуса синхронизировано с расписанием катера.

Кроме того, летом паромы на линии «Артбухта – Северная» работают до 22.00.