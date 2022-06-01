Носить маски с 6 июня не обязательно

Губернатор Севастополя продлил режим повышенной готовности еще на месяц, до 31 июля, но снял обязательное требование носить маски.

Губернатор Севастополя продлил режим повышенной готовности еще на месяц, до 31 июля, но снял обязательное требование носить маски.

Точнее, с 6 июня ношение масок при посещении объектов торговли и оказании услуг, а также в иных помещениях массового пребывания людей, в том числе в транспорте и такси, теперь имеет рекомендательный характер. Послабление масочного режима не касается учреждений, подчиненных департаменту образования.

«Данная норма не распространяется на общеобразовательные организации города Севастополя, регулирование масочного режима в которых осуществляется Роспотребнадзором и Министерством просвещения Российской Федерации», — сказано в губернаторском указе.

Кроме того, снят запрет на «бронирование мест и прием в средствах размещения организованных групп людей». При этом гостиницы обязаны уведомлять Роспотребнадзор и управление туризма города о включении в список объектов размещения и о заезде детских групп.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 84 455 человек, выздоровели — 81 778, умерли 2 366.

Сделали прививку от коронавируса 320 425 человек. Второй этап вакцинации прошли 306 830 жителей региона.

По состоянию на утро 1 июня в Севастополе зарегистрированы 17 новых случаев заболевания covid-19. Случаев смерти за прошедшие сутки не зарегистрировано.