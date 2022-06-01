Носить маски с 6 июня не обязательно

Губернатор Севастополя продлил режим повышенной готовности еще на месяц, до 31 июля, но снял обязательное требование носить маски.
Точнее, с 6 июня ношение масок при посещении объектов торговли и оказании услуг, а также в иных помещениях массового пребывания людей, в том числе в транспорте и такси, теперь имеет рекомендательный характер. Послабление масочного режима не касается учреждений, подчиненных департаменту образования.
«Данная норма не распространяется на общеобразовательные организации города Севастополя, регулирование масочного режима в которых осуществляется Роспотребнадзором и Министерством просвещения Российской Федерации», — сказано в губернаторском указе.
Кроме того, снят запрет на «бронирование мест и прием в средствах размещения организованных групп людей». При этом гостиницы обязаны уведомлять Роспотребнадзор и управление туризма города о включении в список объектов размещения и о заезде детских групп.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 84 455 человек, выздоровели — 81 778, умерли 2 366.
Сделали прививку от коронавируса 320 425 человек. Второй этап вакцинации прошли 306 830 жителей региона.
По состоянию на утро 1 июня в Севастополе зарегистрированы 17 новых случаев заболевания covid-19. Случаев смерти за прошедшие сутки не зарегистрировано.