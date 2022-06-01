На театральном фестивале «Сказочное королевство» за неделю покажут 17 спектаклей

На шестой театральный фестиваль «Сказочное королевство», открывшийся 1 июня в Севастопольском театре юного зрителя, привезли 17 спектаклей из 12 городов России.

На шестой театральный фестиваль «Сказочное королевство», открывшийся 1 июня в Севастопольском театре юного зрителя, привезли 17 спектаклей из 12 городов России.

В гости к севастопольским зрителям приехали театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Рязани, Уфы, Ростова-на-Дону, Тамбова, Симферополя, Вологды, Феодосии, Евпатории, Севастополя.

Кстати, в фестивале примут участие все севастопольские профессиональные театры. Спектакли будут давать с 1 по 7 июня трижды в день — в 11.00, 15.00 и в 18.30.

По традиции открытие фестиваля состоялось в День защиты детей — 1 июня. Еще одной знаковой датой этого дня неизменно является день рождения художественного руководителя СевТЮЗ Людмилы Оршанской.

Традиционно она возглавляет работу взрослого (профессионального) жюри фестиваля. Детский ареопаг в традиционных брендовых, изумрудного цвета футболках, усадили в центре зрительного зала, в состоянии полной творческой готовности.

На сцене — сказочно коронованные ведущие в королевских костюмах, в зале — юные зрители, повзрослевшие за шесть фестивальных лет, и новички, только дебютирующие в зрительском амплуа.

На этот раз фестиваль расширил свои пределы — уже 4 июня в его рамках состоится Первый фестиваль уличных театров, который начнется в 17.00 большим театральным шествием по Приморскому бульвару. Оно, по словам главы городского департамента культуры Ирины Романец, должно стать изюминой севастопольского лета.

— Благодаря «Сказочному королевству» наш город на семь дней погрузится в удивительный мир грез, фантазии, волшебства, в котором добро всегда побеждает зло, это так важно для нас сейчас, — обратился к собравшимся руководитель севастопольского регионального отделения Союза театральных деятелей Евгений Журавкин.

В программе фестиваля также анонсировано проведение творческих встреч, мастер-классов и даже спортивного турнира.

Драматург Анна Богачева из Екатеринбурга принимает участие в работе взрослого жюри уже не впервые. Она рассказала, что приехала смотреть, в первую очередь, СевТЮЗ.

— Мне очень интересно, как этот театр растет и куда двигается. Я живу довольно далеко и потому могу следить за премьерами СевТЮЗа только в интернете. В программе фестиваля много интересных спектаклей, например, в этом году приехал Коляда-Театр, это мои земляки. В первый фестивальный день они покажут спектакль «Кот в сапогах», а завтра — «Пузырь, Соломинка и Лапоть», который мне так и не удалось увидеть дома, поэтому посмотрю его здесь, — рассказала А.Богачева.

Свои анонсированные заранее мастер-классы А.Богачевой предпочла назвать познавательными встречами с маленькими зрителями.

— Мы поговорим с ребятами о сказках, о вдохновении, о важных моментах творчества. Это будет, вероятно, обмен опытом: писательским и зрительским, — улыбнулась А.Богачева.

Шестой театральный фестиваль «Сказочное королевство» открылся спектаклем Севастопольского драмтеатра им.Луначарского «Самая рыжая сказка». А впереди еще столько всего сказочного!