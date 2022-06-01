Лето началось без пляжа и диалога с властью

Сотни разгневанных жителей Нахимовского района собрались 1 июня на пляже «Ушакова балка». Люди требовали привести пляж в порядок и открыть доступ к морю и говорить им правду.

Сотни разгневанных жителей Нахимовского района собрались 1 июня на пляже «Ушакова балка». Люди требовали привести пляж в порядок и открыть доступ к морю и говорить им правду.

По словам организаторов «Общего сбора всех жителей всех районов, кому не безразлична ситуация с пляжем «Ушакова балка», они пригласили на встречу губернатора, депутатов, журналистов, чиновников, муниципалов. К большому сожалению, городские власти уклонились от прямого диалога.

Активисты собирали подписи за сохранение пляжа. Главный лозунг: «Власть, верни пляж!»

— Я не коренной севастополец, но больше 20 лет приезжаю сюда отдыхать, люблю этот город. На самом деле к чему призывает президент России Владимир Путин, Государственная Дума, правительство? Чтобы между жителями и чиновниками был прямой правдивый диалог! А что произошло? Сначала выдали результаты липовых проб за истинные, потом выступил губернатор и сообщил, что пляж надо закрыть в связи с военной операцией на Украине. С людьми нужно быть честными! — выразил мнение собравшихся Владимир Козлов.

Он считает, что люди, живущие в военном городе, понимают задачи обороны и вопросы безопасности. Но власть должна быть с народом честной. Горожан не нужно посвящать в «военную тайну», но надо говорить с ними открыто, иначе любое объяснение будет восприниматься с подозрением и недоверием.

По его мнению, люди не понимают, как можно отобрать пляж, не предложив ничего взамен. Даже во времена «холодной войны», когда город был закрытым, даже тогда пляж не мешал безопасности Черноморского флота. При этом альтернативные пляжи в Омеге или Казачьей бухте не станут равноценной заменой. Вариант: «Мы у вас забираем, потому что надо и отдыхайте, где хотите», не пройдет!

Жительница улицы Горпищенко Алина Бокова также не верит чиновникам. Она объясняет, что сначала директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил, что пробы воды на пляже не соответствуют санитарным нормам, на что люди сказали, что будут на пляже гулять и дышать морским воздухом. После чего территорию пляжа наглухо закрыли, а начальник горхоза придумал другую причину: пляж передают в управление муниципальному округу.

— Нам сказали, во избежание захламления и образования свалочных очагов на пляже во время его передачи в муниципальный округ территория будет закрыта в течение месяца. Потом губернатор сообщил, что пляж закрывают в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Тогда почему до сих пор здесь работает яхт-клуб? Если власть закрывает наш пляж — пусть закрывают и их, — возмущена женщина. Она удивлена, почему здесь нельзя ограничить посещение с 22.00 до 5.00, как на пляже «Хрустальный».

— Куда нам детей на каникулах водить? Взрослые работают день и ночь за низкие зарплаты, у нас нет возможности далеко ездить или сидеть дома с детьми. Так хотя бы вечером мы могли водить их к морю, — возмущается А.Бокова.

Люди подозревают, что с прошлого года пляж готовили к «сдаче»: оператор пляжа не сделал ничего для его благоустройства. Наоборот, убрали оградительные буйки и ликвидировали спасательную станцию.

— Они готовы были забрать этот пляж уже в прошлом году. Никогда никто не смел заваривать металлические ворота на пляж! Мы считаем, что захват происходит в пользу яхт-куба. Губернатор постоянно меняет свое мнение. Последняя причина, по его словам, — СВО. Всю жизнь здесь размещалась база ЧФ, всю жизнь мы здесь купаемся рядом с кораблями, — утверждает Анна Клочникова, предлагая писать в Администрацию Президента.

Каждый из участников встречи хотел высказаться о наболевшем: «Эти действия проверяют наши терпение, характер и знание законов». «Будем требовать свободного доступа на территорию», «Мы хотим приходить сюда с детьми и дышать свежим воздухом», «Предъявите документы, что пляж закрывается в связи с нуждами СВО. Если это так, мы готовы временно терпеть неудобства», — доносилось со всех сторон.

На сход не побоялся прийти глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев, но прояснить ситуацию и успокоить собравшихся ему не удалось. Он сообщил, что все запросы по поводу реальных причин закрытия пляжа им написаны и отправлены: губернатору, руководству Черноморского флота. Ответы будут опубликованы немедленно по их поступлению, пообещал муниципальный руководитель.

Подводные пловцы или надводные наблюдатели?

«Севастопольская газета» пообщалась с военными экспертами о возможных причинах закрытия пляжа в «Ушаковой балке». Первый озвученный вариант — опасность таится в самих отдыхающих. Мало ли кто и с какой целью морские и воздушные ванны там принимает. С пляжа, как на ладони, просматривается вся бухта, и плыть до кораблей совсем недалеко.

Второе предположение, наоборот, защищает тех, кто отдыхает в «Ушаковой балке». Антитеррористические мероприятия, проводимые флотом для обезвреживания возможных подводных террористов в бухте, могут быть опасны для простых купальщиков.