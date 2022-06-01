Культурное лето — по субботам

На открытых площадках города по субботам будут проходить творческие вечера, выступления коллективов, мастер-классы, выставки, танцы в рамках проекта «Летний Севастополь».

На открытых площадках города по субботам будут проходить творческие вечера, выступления коллективов, мастер-классы, выставки, танцы в рамках проекта «Летний Севастополь».

Это вторая попытка департамента культуры наладить летний досуг горожан. В прошлом году такая задумка сорвалась из-за ковидных ограничений.

Проект стартует 4 июня. Первая площадка — «Балаклавский причал» начнет работу с девяти утра: у Доски почета на ул.Новикова состоится культурно-массовое мероприятие «Балаклава — песня моя!», посвященное Дню Балаклавского района.

На Приморском бульваре с 18.00 до 22.00 пройдет первый Фестиваль уличных театров в рамках VI Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство».

На «Ракушке» — тематический показ мультипликационных и художественных фильмов.

В Толстовском дворике библиотеки на пл.Ушакова в 18.00 стартуют «Летние лаборатории» под открытым небом.

Площадка у театра им.Луначарского ожидаемо называется «Театральная площадь». Там с 17.00 до 18.15 проведут литературно-музыкальную программу, посвященную Александру Пушкину.

Площадка «Вечера на Матросском бульваре» — летний кинотеатр, который открыт с 18.30 до 23.00.

«Творческая гавань ДКР» подготовила программу «Мы открываем лето». Начало в 18.00.

Концерт эстрадно-духового оркестра Центра народного творчества пройдет с 18.00 до 20.00 в парке Победы на площадке у фонтана «Орден Победы».

В парке им.Ахматовой с 10.00 до 22.00 пройдет молодежный фестиваль «Вдохновение», а с 22.00 до 23.00 будут показывать мультипликационные и художественные фильмы.

На летней эстраде в с.Черноречье состоится выставка картин и праздничный концерт «В настроении лета». Начало в 18.30.

Выставки, концерты и фотозона будут работать с 18.30 на летней эстраде в с.Первомайка.

На летней эстраде клуба в Инкермане в 18.00 начнется концерт «Планета детства», посвященный Дню защиты детей.

В парке «Учкуевка» на Северной стороне с 18.00 зрителей ждет музыкальное ассорти «Лето — это маленькая жизнь».