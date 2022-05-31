Застройщики пытались обмануть дольщиков

Прокуратура Гагаринского района Севастополя выявила нарушения прав граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов.

Проверкой установлено, что ООО «Специализированный застройщик «ГВЭМ» осуществляющее строительство объекта «Многоквартирный жилой дом, Севастополь, ул.Павла Корчагина», ООО «Специализированный застройщик «Сапфир-Траст» осуществляющее строительство объекта «Многоэтажная жилая застройка по ул.Руднева – ул.Тульская в Севастополе» и ООО «Специализированный застройщик «Аквамарин-Инвест» объект строительства — «Многоквартирный жилой дом по адресу: Севастополь, район Парка Победы» в договорах о долевом строительстве объектов капитального строительства включили условия, ущемляющие права потребителя.

Так в договоры были включены пункты, обязывающие дольщиков за уступку права требования в отношении жилого помещения выплатить комиссию в денежном эквиваленте или в процентном соотношении от цены договора долевого участия. Кроме того, были внесены пункты закрепляющие право застройщика в случае неполучения согласия на переуступку, требовать выплату штрафа с участника долевого строительства в размере 10% от договора.

В адрес строительных компаний внесены три представления об устранении нарушений и условий им способствующих, которые рассмотрены и удовлетворены, положения ущемляющие права потребителя исключены из договоров.

Кроме того, по результатам рассмотрения направленных прокуратурой района материалов проверок, Территориальным отделом по городу федерального значения Севастополю Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю указанные юридические лица и их должностные лица привлечены к административной ответственности.