В Севастополе сформировано отделение конной полиции

В смотре личного состава и техники правоохранительных органов города перед курортным сезоном приняла участие конная пара кавалерийского взвода полиции.

В смотре личного состава и техники правоохранительных органов города перед курортным сезоном приняла участие конная пара кавалерийского взвода полиции.

С утра на площади Нахимова выстроились сотрудники нового Отдельного батальона патрульно-постовой службы им.Василия Бузина, районных отделов МВД, отдельной специализированной роты ДПС, УГИБДД, отряда спецназначения «Гром» УНК, центра кинологической службы, кадеты органов внутренних дел. Первый раз в совместном строевом смотре участвовали сотрудники ГУ МЧС России, регионального управления Росгвардии, кадеты МЧС и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко объявил на смотре, что «сегодня, 31 мая, подписан приказ о создании кавалерийского взвода».

«Губернатор принял решение о передаче 10 лошадей управлению МВД по Севастополю для формирования первого отделения конной полиции. В ближайшее время мы ждем еще такого же количества для формирования полноценного взвода. Сегодня впервые в истории нашего смотра присутствует первая конная пара карачаевских лошадей по кличке Шейх и Красавчик. Уверен, что в этом сезоне это уникальное подразделение проявит себя очень достойно», — добавил П.Гищенко.

Конная полиция будет патрулировать лесопарковую зону, а морское побережье — полицейские на водных мотоциклах. Для обеспечения охраны правопорядка в летний период в город прикомандированы 106 сотрудников полиции из других субъектов, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.