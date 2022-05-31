Утвердили нового члена Общественной палаты Севастополя

Им стал председатель Профессионального союза сотрудников органов внутренних дел города Севастополя Александр Конюшок.

Им стал председатель Профессионального союза сотрудников органов внутренних дел города Севастополя Александр Конюшок.

В связи с досрочным прекращением полномочий двух членов Общественной палаты Севастополя, была объявлена процедура доформирования. На заседании Законодательного Собрания 31 мая депутаты путем тайного голосования определились с кандидатурой нового члена Общественной палаты, представителя от Законодательного Собрания.

На рассмотрение парламентариев было предложено три кандидатуры: от общественной организации «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» — Михаил Остриков; председатель Профессионального союза сотрудников органов внутренних дел города Севастополя Александр Конюшок; от благотворительного фонда «Жизнь.Севастополь» — Сергей Юхин.

В поддержку кандидата от союза сотрудников органов внутренних дел выступил депутат Артем Гордиенко, бывший сотрудник органов МВД. Он сообщил, что полковника А.Конюшок знает лично более 10 лет. Знает его, как грамотного офицера, принципиального руководителя, который много сил и средств отдал для защиты жителей города.

В результате тайного голосования большинством голосов полковник А.Конюшок был избран членом Общественной палаты. За него проголосовали 15 из 19 парламентариев. Три бюллетеня были признаны недействительными.