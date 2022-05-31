Сортировка мусора: очередная попытка

В Севастополе утвердили порядок накопления, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов на территории города.

В Севастополе утвердили порядок накопления, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов на территории города.

Постановление принято на заседании городского правительства 26 мая.

«Этот документ потребовал колоссального объема работы, получения дополнительного, в том числе федерального финансирования для окончательного решения проблемы раздельного сбора. Что касается массовых и внутридворовых контейнерных площадок — принятый порядок позволит претендовать на финансирование. Мы сможем подать заявку в Минприроды и экологии России на контейнеры для раздельного сбора мусора. Что касается общественных пространств, таких как парки и скверы, у нас определенная инфраструктура уже есть, она приобретена и должна быть установлена. Давайте начнем это делать, это правильное направление. Понятно, что для этого потребуется достаточное количество времени, но, тем не менее, дорогу осилит идущий», — цитирует пресс-служба правительства губернатора Михаила Развожаева.

По данным директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, каждый день на полигон в Первомайской балке поступает порядка 535 тонн твердых бытовых отходов. В рамках национального проекта «Экология» прорабатывается вопрос о приобретении для города контейнеров для раздельного сбора. Это позволит сортировать порядка 40% отходов.

Уже приобретены 300 урн для раздельного сбора мусора, 30 сетчатых контейнеров для сбора макулатуры, 40 контейнеров для пластика, 20 — для сбора стекла.

Отсортированные вторресурсы будут перерабатываться в минеральную вату, товарный картон и продукцию из переработанного пластика.

Вторая попытка

В Севастополе с 2010 года на мусорных площадках стоят контейнеры для сбора макулатуры и ПЭТ-тары. Сбор ведут частные предприниматели.

Весной 2019 года единый мусорный оператор ООО «Благоустройство города «Севастополь» объявил, что в рамках «мусорной реформы» переходит к раздельному сбору отходов и вытеснит работающих на этом рынке мелких предпринимателей.

Целый год жители Севастополя старательно сортировали пластик и макулатуру и засовывали их в киоски с надписью: «БГС. Мы делаем наш город чище!» Раздельный сбор мусора оказался просто фикцией: отходы просто вывозили без разбора на полигон. В марте 2020 года все 16 киосков «Благоустройства» с мусорных площадок тихонько вывезли. Каждый киоск обошелся бюджету города в 60 тысяч рублей.

А в контейнеры-сетки частных предпринимателей жители как и 12 лет назад приносят макулатуру и пластик.