С последствиями ковида предлагают бороться дыхательной гимнастикой

На летней эстраде «Ракушке» с 30 мая врачи Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят занятия по восстановительной гимнастике для людей, переболевших ковидом.

На летней эстраде «Ракушке» с 30 мая врачи Центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят занятия по восстановительной гимнастике для людей, переболевших ковидом.

Об этом 30 мая на аппаратном совещании в правительстве города сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин.

— Мы начали реализовывать пилотный проект под названием «Дыхательная гимнастика», которая проводится на «Ракушке», в основном, для тех, кто перенес ковид, — сообщил замгубернатора.

Частью мероприятия является измерение давления, сатурации, а также анкетирование. По окончании занятий его участники получают «Дневник здоровья севастопольца», с рекомендациями, каким правилам необходимо следовать, чтобы восстановить здоровье.

Участникам занятий также предоставляется памятка с комплексом дыхательной гимнастики.

Тех, кто согласен с полезностью таких занятий, предлагают принять в них участие по понедельникам и пятницам с 9.30 до 11.00.