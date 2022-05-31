Профсоюзы предлагают проводить конкурс самодеятельности

Если инициативу поддержат, то работающие севастопольцы получат возможность продемонстрировать свои творческие способности в рамках нового общегородского конкурса.

Если инициативу поддержат, то работающие севастопольцы получат возможность продемонстрировать свои творческие способности в рамках нового общегородского конкурса.

Председатель севастопольского профобъединения Вадим Богачев объяснил «Севастопольской газете», что союз выступил с инициативой о проведении подобного конкурса по многочисленным просьбам горожан, которые хотели бы продемонстрировать свои творческие способности в музыкальной, актерской, вокальной, литературной и других сферах, но на сегодняшний день в городе ни мест, ни условий для этого нет.

— Новый конкурс даст возможность для реализации творческого потенциала работающих севастопольцев, — считает глава профсоюзов города.

На очередном заседании Севастопольской региональной трехсторонней комиссии, куда входят представители правительства города, объединения профсоюзов, работодатели, предложенную инициативу поддержали.

На следующем заседании, которое намечено провести в сентябре, будут определены форма и сроки проведения конкурса.