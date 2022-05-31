Премировали представителей культуры, спорта, здравоохранения, СМИ и образования

Постановление о присуждении премии города Севастополя 2022 года принято 31 мая на заседании правительства города.

Постановление о присуждении премии города Севастополя 2022 года принято 31 мая на заседании правительства города.

В области культуры премия будет вручена главному дирижеру Севастопольского симфонического оркестра Владимиру Киму, в области медицины — заместителю главного врача по хирургической помощи Первой городской больницы Владимиру Кузнецову, в области физической культуры, спорта и туризма — спортсменке центра адаптивного спорта «Инваспорт» Ольге Долговой, в области общественной деятельности — председателю региональной общественной организации «Севастопольское общество русской культуры» Севастопольской библиотечной ассоциации Елене Волковой, в области образования — заведующей детским садом №127 Ирине Майоровой, в области журналистики — главному редактору «Севастопольской газеты» Ирине Клочковой.

О премии города Севастополя

Премии присуждаются ежегодно накануне Дня города за заслуги в профессиональной, творческой, научной, учебной и общественной деятельности. Законом установлен ее размер — 250 тысяч рублей.

Всего существует шесть видов премий: в области культуры, медицины, образования, общественной деятельности, журналистики, а также физической культуры, спорта и туризма.