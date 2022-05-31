Пляж «Ушакова балка» закрыли из-за спецоперации

Причиной закрытия пляжа «Ушакова балка» теперь названа специальная военная операция в Украине. Эту неожиданную для жителй Севастополя версию озвучил 31 мая на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев.

Причиной закрытия пляжа «Ушакова балка» теперь названа специальная военная операция в Украине. Эту неожиданную для жителй Севастополя версию озвучил 31 мая на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, закрытие пляжа «Ушакова балка» не связано с неудовлетворительными пробами морской воды. Причины в данный момент иные.

— Ситуация накалилась, и люди не понимают, что там происходит. Хотя нам действительно были замечания Роспотребнадзора по качеству воды. Кроме того, в данном акте, который мы сейчас принимаем, есть еще ряд ограничений, связанных с Большой Севастопольской и Южной бухтой и еще с рядом территорий, о чем дополнительная информация будет опубликована, — сказал М.Развожаев.

При этом он заверил, что ситуация не связана ни с какими частными интересами и с отдельными желаниями департамента городского хозяйства, которые в последнее время принято обсуждать.

— Нельзя забывать, что Севастополь — это главная база Черноморского флота, в связи с этим правоохранительными органами и теми, кто отвечает за безопасность, проводятся определенные мероприятия, суть которых я раскрывать не могу. Тем не менее, те меры, которые мы принимаем по ограничению купального сезона, связаны именно с этим, — заявил глава города, добавив, что для севастопольцев, которые живут в военном городе много лет, это абсолютно понятно.

М.Развожаев предложил такую данность принять и больше к ней не возвращаться.

— Как только будет рекомендации от соответствующих служб о смягчении этого режима, город мгновенно придет в стандартное привычное для нас положение. Идут стандартные мероприятия, дополнительно обеспечивающие безопасность, — еще раз подчеркнул он.

По его мнению, у севастопольцев осталось еще много мест для купания. Губернатор перечислил всю Северную сторону, Балаклаву и другие территории, к которым нет никаких вопросов и которые, по его словам, будут работать в стандартном режиме.

В заключении он пообещал, что перечень всех ограничений, которые будут действовать на территории города, будут опубликованы управлением информационной политики, с соответствующими комментариями.

Между тем, 1 июня жители Корабельной стороны запланировали встречу со СМИ, в ходе которой хотят заявить о своих проблемах и сомнениях. В частности, им кажется весьма подозрительным тот факт, что территорию и акваторию соседней Угольной пристани в срочном порядке и полностью зачистили. Там теперь нет ни кораблей у стенки, ни строений на берегу. Жители подозревают, что Угольную пристань готовят под стоянку больших яхт.