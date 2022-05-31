Неблагополучные семьи мигрантов отказываются становиться на учет

Среди вновь прибывающих на постоянное жительство в Севастополь есть неблагополучные семьи, отказывающиеся регистрироваться.

О том как изменить ситуацию и что необходимо сделать для оказания им своевременной помощи спросили у уполномоченной по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской во время ее годового отчета заксобранию 31 мая.

— В вашем отчете отмечается, что в Севастополе в последние годы увеличивается приток населения, в том числе приезжают неблагополучные семьи, которые не хотят становится на учет. Что по вашему мнению нужно изменить для своевременного выявления неблагополучия семей и оказание им необходимой своевременной помощи? — поинтересовалась депутат Елена Глотова.

Оказалось, что работы непочатый край и проблема учета таких семей — глобальная.

— Необходимо изменить многое, и мы на пути реформирования. Что касается людей, которые прибывают к нам из других регионов, — это очень сложная проблема, потому что часть из них регистрируется для получения пособий, а часть - нет, живут инкогнито, не подают заявления на детей для обучения в школе, ссылаясь на то, что скоро все закончится, и они вернуться назад, — отреагировала М.Песчанская.

По ее мнению нужно наладить работу участковых, которые должны серьезно относиться к учету людей на своих участках. «Эта задача настолько глобальна, что одним днем мы ее не решим», — заметила уполномоченный по правам ребенка.

Она также сообщила, что в управляемое ей ведомство часто звонят севастопольцы и говорят, «что у них появились новые соседи и они хотели бы понимать, кто эти люди такие.

М.Песчанская призвала горожан не оставаться безучастными в помощи прибывающим людям.