На «Великом русском слове» будут плести шкатулки и лепить горшки

В Севастополе со 2 по 5 июня пройдет форум русского языка и культуры. В его программе — мастер-классы по рукоделию, научно-практическая конференция и фестиваль национально-культурных обществ города.

В Севастополе со 2 по 5 июня пройдет форум русского языка и культуры. В его программе — мастер-классы по рукоделию, научно-практическая конференция и фестиваль национально-культурных обществ города.

Праздник языка стартует 2 июня в 9.30 в библиотеке-филиале №9 им.Ахматовой научно-практической конференцией «Русский язык и культура как основа межнационального диалога». Ее участники обсудят роль русского языка в современном мире, проблемы грамотности, связь времен и народов в Русском мире.

Второй день — 3 июня — это марафон бесплатных мастер-классов по рукоделию. С 11.00 до 17.00 в Толстовском дворике на ул.Ленина, 51 можно будет сделать тактильную книгу, сплести шкатулку, слепить глиняный горшок на гончарном круге.

Завершится фестиваль 5 июня. На летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» с 16.00 до 17.30 пройдет фестиваль национально-культурных обществ Севастополя «Родной язык — душа народа».

Обычно фестиваль «Великое русское слово» в Крыму и Севастополе посвящали Александру Пушкину и проводили в день его рождения, 6 июня.